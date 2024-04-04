Суддю Тандира залишили під вартою ще на два місяці

Святошинський райсуд Києва на засіданні 4 квітня продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 червня 2024 року. Адвокати також просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби. Його обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Про це із судової зали повідомила кореспондентка Суспільного.

Тандира обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко. Таким чином після 27 травня піде другий рік тримання під вартою обвинувачуваного.

За словами прокурора Михайла Доманіцького, за цей рік ризики щодо зміни запобіжного заходу не зменшилися. Тому вкотре клопотали про тримання Тандира під вартою.

"Хочу нагадати головний ризик — переховування від суду. Наявний ризик щодо незаконного впливу щодо показів свідків та експертів. Він можливий внаслідок застосування інших запобіжних заходів. Є ризик щодо перешкоджання іншим чином розгляду кримінального провадження, зокрема і впливу на потерпілу сторону. Сторона обвинувачення враховує тяжкість покарання і вважає, що жоден інший більш мʼякий запобіжний не забезпечить виконання обовʼязків", — додав прокурор Михайло Доманіцький.

Адвокат обвинуваченого Олег Юрченко вважає більшість ризиків безпідставними. Зокрема щодо впливу на свідків.

"Судом допитано усіх без виключення потерпілих, яким окрім критично негативного ставлення, жодних важливих подій про ДТП невідомо. Критично негативне ставлення потерпілих сформовано, як свідки самі зазначають, із засобів масової інформації. Нагадаю, що частина свідків повідомила про красу Макарівського району, спосіб приготування сосисок та овочів. Підтвердили, що Олексій Тандир не був у стані алкогольного спʼяніння. Інша частина не бачила безпосередньо ДТП", — заявивив адвокат.

Представник потерпілої сторони Павло Теслюк на цю ремарку адвокатів підозрюваного заявив, що це спекуляції.

"Це спекуляція з боку адвокатів, адже для прикладу не всі показання свідків цитуються. Бо деякі звертали увагу, приміром, на наявність алкогольного спʼяніння у Олексія Тандира", — сказав Павло Теслюк.

Також адвокати судді Олексія Тандира звернулися до суду з клопотанням випустити їхнього підзахисного з-під варти. Аргументували це тим, що Тандир хоче мобілізуватися до війська.

"Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним", — сказав адвокат Тандира Олег Юрченко на засіданні суду.

Своє бажання воювати Олексій Тандир висловив ще три місяці тому (грудень 2023 року). Сьогодні ж на засіданні він аргументував свою позицію:

"Суспільство сходиться на тому, що мобілізація має бути добровільна. Це питання виникло у мене як тільки справа була передана до суду. Я звертався до громадських організацій, які зв'язувалися з частинами. І одна з них дала згоду. Це бойова частина у Ніжині", — сказав Тандир.

Раніше Тандир звертався також до прокурора Михайла Доманіцького з проханням подати клопотання про його мобілізацію до війська. Згодом під час засідань прокурор зазначав, що закон не зобов’язує його це робити, однак він уже зібрав частину документів.

Тим часом джерело Суспільного з Офісу генпрокурора повідомило, що Доманіцький не планує подавати клопотання про мобілізацію Тандира.

“Прокурору так і не вдалося отримати інформацію щодо придатності чи непридатності обвинувачуваного: якщо раптом він обмежено придатний, то він сидітиме в тилу. Крім того не забуваємо про ризики, їх пан Доманіцький оголошує щоразу під час клопотання щодо продовження запобіжного заходу, а це зокрема і ризик переховування і ризик впливу на свідків. Тому позиція прокурора досить чітка і зрозуміла”, — додало джерело Суспільного.

Також у коментарі Суспільному наголосили що згоду на мобілізацію обвинувачуваного обов'язково має дати потерпіла сторона. Родичі загиблого в аварії нацгвардійця — проти. Під час засідання 13 лютого брат загиблого Вадима Бондаренка, зокрема, заявляв:

"Пане суддя, мобілізація була і до смерті мого брата. Я і моя сімʼя вважаємо, що спочатку треба відповісти за скоєне, а потім уже мобілізуватися і йти до армії", — зауважив Олександр Бондаренко

Суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про мобілізацію підозрюваного. І залишив Тандира у СІЗО ще на два місяці — до 2 червня.

Після обрання запобіжного заходу планувалося продовження допиту свідків, однак через відсутність адвокатки Тандира — Ірини Бовнегри, судове засідання перенесли на 17 квітня 2024 року.

Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

Що відомо про ДТП за участі Тандира, внаслідок якої загинув нацгвардієць

У ніч на 26 травня 2023 року на в'їзді в Київ з боку Житомира сталася ДТП: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в'їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня 2023 року судді повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки. Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Судді Тандиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжували. За рішенням суду від 13 лютого 2024 року, підозрюваний перебуватиме під вартою до 12 квітня.

У липні минулого року Державне бюро розслідувань повідомило, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

3 серпня 2023 року в ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира. 21 серпня справу судді передали до суду.

На початку вересня дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна подала цивільний позов про стягнення з Тандира 40 мільйонів гривень матеріальної шкоди через загибель чоловіка.

20 листопада 2023 року у Святошинському суді Києва відбулося засідання по суті у справі судді Олексія Тандира. Першим допитали батька загиблого нацгвардійця Валерія Бондаренка, який також був військовослужбовцем. За його словами, коли дізнався про загибель сина, у нього почалася сильна депресія і довелося звільнитися з лав ЗСУ. Він також заявив, що Тандир має виплатити йому мільйон гривень через загибель сина.

Святошинський райсуд Києва на засіданні 12 березня допитав ще двох свідків у справі судді Олексія Тандира. Суд заслухав прикордонника та нацгвардійця, які в день аварії теж несли службу на блокпосту. Засідання відбулося в закритому режимі, оскільки свідки могли повідомити інформацію, заборонену для поширення.