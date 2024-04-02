22 лютого 2024-го в ексочільника Чернігівської обласної ВЛК вилучили майже 1 млн доларів та 22 тисячі євро готівкою. 29 грудня 2023-го під час спроби дати хабаря 500 тисяч доларів затримали Ігоря Гринкевича — одного з підрядників Міноборони, а 15 травня того ж року — голову Верховного суду Всеволода Князєва, який намагався отримати хабар у 2,7 млн доларів. Ще 500 тисяч доларів у нього знайшли під час обшуку. На Рівненщині в листопаді 2023-го у місцевого депутата конфіскували 4 млн доларів, злитки золота та дорогоцінні монети. Суспільне розповідає, де зберігаються цінності, вилучені в рамках кримінальних проваджень, хто за них відповідає і за яких умов гроші йдуть в бюджет.

Як саме вилучають гроші та коштовності

Готівку, цінності чи інші активи вилучають, якщо є підстави вважати, що вони можуть бути доказами у розслідуванні. Протокол про це складає слідчий, прокурор чи інша уповноважена особа. Потім слідчий суддя виносить ухвалу і на цю готівку та майно накладають арешт. Весь процес регламентується Кримінально-процесуальним кодексом (КПК), постановою 1104 Кабміну та спеціальною інструкцією.

"Вилучені гроші та майно — це речові докази у справі. Їх арешт — тимчасова заборона користуватися ними. Утім, зазвичай арешт триває аж до оголошення вироку. Ним вирішують долю не тільки обвинуваченого, а й самих речових доказів у справі", — пояснює юрист Центру протидії корупції Роман Колюхов.

Хто і де зберігає конфісковані активи

Якщо гроші є предметом злочину, переписують номери банкнот та номінали і разом з супровідним листом передають їх на спеціальні депозитні рахунки в уповноваженому банку, що обслуговує орган досудового розслідування. Інакше, просто переказують гроші на ці рахунки. Таким чином зберігають їхню економічну цінність.

Також їх можуть передавати в управління АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). Так роблять, зокрема, коли справа стосується визнання необґрунтованими активів, сума чи вартість яких перевищує 200 прожиткових мінімумів (на 1 січня 2024 року це 605,6 тисячі грн). А також, коли позов пред’являють в інтересах держави. Зокрема, 12 березня 2024 року спецпрокуратура передала в управління АРМА готівку, вилучену в ексочільника Чернігівської обласної ВЛК.

АРМА розміщує арештовані кошти на своїх депозитних рахунках у державних банках. Якщо суд виправдовує обвинуваченого і скасовує арешт, гроші з нарахованими відсотками переводять власнику.

"Якщо активи не передані в АРМА, персональну відповідальність за збереження речових доказів несе слідчий чи детектив, який розслідує справу", — пояснює Колюхов.

Золоті злитки у відділенні державного банку у Києві. УНІАН/Володимир Гонтар

Щодо майна ситуація дещо складніша. Є певні вимоги до приміщень та умов зберігання різних видів речових доказів. Головне — вони не мають зіпсуватися.

"Наприклад, для зберігання речових доказів в органах Нацполіції, СБУ, судово-експертних установах обладнують спеціальні приміщення зі стелажами. Двері там мають бути оббиті металом, на вікнах — грати. Якщо такого приміщення немає, виділяють спеціальний сейф або металеву шафу достатнього розміру", — каже юрист.

Окремий порядок зберігання мають дорогоцінні ювелірні вироби. Їх реєструють, а потім передають на зберігання до спеціальних приміщень Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Так само вони можуть зберігатися в уповноваженому банку.

Куди витрачають вилучені кошти

Якщо суд ухвалює обвинувальний вирок, зазвичай вилучені кошти стягують у дохід держбюджету. Але якщо йдеться про нетяжкий злочин, часто майно повертають власнику. Звісно, якщо воно не є предметом злочину.

А втім, після повномасштабного вторгнення з'явилися й інші прецеденти. У квітні 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС), до вироку, ухвалив рішення передати 4,95 млн доларів на потреби ЗСУ.

"Це справа про рекордний на той час хабар у шість млн доларів, який колишній головний податківець Києва Микола Ільяшенко намагався передати за закриття кримінальних проваджень щодо Burisma Group. Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту цих коштів, бо потреба у зберіганні їх у якості речових доказів відпала, але вони потрібні Силам оборони. ВАКС зняв з них арешт, що дозволило перерахувати їх на рахунок відповідної військової частини. Станом на сьогодні ця справа закрита, фігуранти уклали угоди про визнання винуватості й отримали умовні покарання з обов’язками сплатити певні суми на ЗСУ. Загалом ця справа принесла в оборонний бюджет України близько мільярда гривень", — говорить Роман Колюхов.

Крісло та пральна машина на складі з конфіскованим та заарештованим майном державного підприємства "СЕТАМ" у Києві. УНІАН/В'ячеслав Ратинський

Скільки конфіскованих коштів передали до держбюджету

Контролювати, скільки за рік надійшло коштів, скільки їх зберігається на рахунках органів слідства, поки деякі справи тривають роками, неможливо. Хіба за допомогою запитів до відповідних служб та Казначейства. Також неможливо прослідкувати, куди саме в бюджеті витрачають ці кошти — в цьому процесі задіяні багато інституцій.

В Мінфіні на запит Суспільного відповіли, що конфісковані гроші та кошти від реалізації конфіскованого майна надходять до бюджету за двома кодами класифікації доходів. У 2022 році загальна сума склала майже 180 млн гривень проти 65 мільйонів, якими поповнили бюджет у 2023-му.

В Держказначействі також надали інформацію про структуру надходжень від продажу майна за рішенням суду.

Структура надходжень до бюджету від реалізації конфіскованого майна. Графіка: Суспільне

Скільки грошей на рахунках НАБУ, АРМА та правоохоронців

Узагальнену статистику щодо вилученого майна щомісяця публікує офіс Генпрокурора на основі даних з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Наприклад, у 2023 році органи досудового розслідування арештували різне майно на понад 20 млрд грн, у хабарників вилучили 779,4 млн грн.

Але зі звіту не зрозуміло, скільки грошей зберігається на рахунках поліції, СБУ, НАБУ та інших правоохоронних органів в уповноважених банках. Адже розслідування справ може тривати роками. Суспільне звернулося з запитами до Нацполіції, СБУ, НАБУ, АРМА та Державного сховища.

В СБУ та Нацполіції інформацію щодо сум, які зберігаються на відповідних рахунках, не надали. В НАБУ повідомили, що на 1 березня 2024 року на депозитних рахунках бюро в уповноваженому банку зберігається 11,8 млн грн, 382,8 тисячі євро, 2,3 млн доларів, 104,5 тисячі російських рублів та 5,9 тисячі фунтів стерлінгів.

В АРМА депозитний портфель в гривневому еквіваленті складає 2,1 млрд грн (інформація надана 11 березня 2024 року). Тимчасово, до припинення воєнного стану, АРМА може відкривати рахунки у державних депозитарних установах та купувати ОВДП "Військові облігації". Їх обсяг погоджений урядом, але не може перевищувати 80% коштів, що обліковуються на депозитних рахунках агентства. Так, з 2022 по 2023 рік АРМА придбала військових облігацій на 3,7 млрд грн. Також в агентстві повідомили, що за судовими рішеннями у 2023-му перерахували до бюджету та Міністерства юстиції понад 50 млн гривень та 1,03 млн доларів. Загалом переглядати інформацію про передані АРМА активи можна у реєстрі.

В Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України відповіли, що у них знаходиться 483 посилки загальною масою понад шість тонн. Їхня вартість, за даними постачальника — майже 23,2 млн грн. Що всередині, директор ДУ Микола Назимок не знає, оскільки установа виконує лише функції складування. Разом з тим, він уточнив, що це не всі вилучені в Україні золото та цінності. За його словами, якщо їх вилучають у віддалених регіонах, часто зберігають в уповноважених банках.