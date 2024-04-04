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Євлаш — про F-16 для України: "Коли відбудеться передача, розголошувати не варто, аби ворогу була несподіванка"
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Євлаш — про F-16 для України: "Коли відбудеться передача, розголошувати не варто, аби ворогу була несподіванка"

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Винищувач F-16
Винищувач F-16. AP

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16 перебуває на одному із завершальних етапів.

Про це майор повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

За словами Євлаша, дві групи льотчиків у Данії та США проходять опанування безпосередньо F-16, відточують свою майстерність та практику.

"Коли саме відбудеться передача, коли саме ми побачимо винищувачі у небі України, напевно розголошувати не варто. Аби ворогу була несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми розповімо українцям, оскільки всі дуже чекають", — зазначив речник Повітряних сил.

Майор додав, що F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, й протистояти авіації окупантів, що активно використовує керовані авіабомби.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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