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На Львівщині від початку року оголосили в розшук понад 2000 ухилянтів
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На Львівщині від початку року оголосили в розшук понад 2000 ухилянтів

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Працівники військкомату. ФОТО: Суспільне Чернігів

З 1 січня по 31 березня РТЦК та СП Львівської області передали поліції інформацію про понад 2 тисячі військовозобов'язаних, які ухиляються від служби. За цей час вдалося розшукати більш ніж половину.

Про це повідомили Суспільному в Службі зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

За три місяці районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки скерували на адресу Нацполіції у Львівській області звернення щодо 2146 військовозобов'язаних. За даними ОТЦК, ці чоловіки вчинили адміністративні правопорушення за ст. 210 КУпАП (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

За цей період правоохоронці розшукали та доставили 1226 чоловіків до ТЦК та СП, решта людей ще перебувають в розшуку.

"Багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо", — йдеться у повідомленні.

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