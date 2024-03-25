У Львові, на площі Ринок, працівники ТЦК разом з представниками морської піхоти та десантно-штормової бригади розповідали перехожим про переваги контрактної служби.

Як це було, дізнавалося Суспільне.

Працівники ТЦК роздавали інформаційні брошури та роз'яснювали чоловікам і жінкам особливості контрактної служби.

"Контрактна служба передбачає більш потужну підготовку і людина має вибір – це основна перевага, окрім більшого грошового забезпечення. Тобто, хто дійсно розуміє, що вийде сміття виносити і його можуть забрати, або ви самі добровільно підете. ТЦК він більше викликає страх у людей, а ми маємо донести людям, що свій обов’язок можна виконати, але власне мати вибір, куди піти і що робити", — каже старша інструкторка з рекрутингу районного ТЦК Юлія Ярова.

Представниця ТЦК Юлія Ярова. Суспільне Львів

За словами військових, контрактники можуть обрати підрозділ, а також спеціальність.

"Ми працюємо по всій Україні, набираємо контрактників на службу в морській піхоті, в усі бригади морської піхоти. Є бойові, і так само є тилові посади, якщо при бажанні, можна вибрати залежно від фаху, цивільної професії і бажання самого контрактника. Це можуть бути і "мирні" професії, такі як зварювальник чи ремонтник, електрик, так само і бойові: хто хоче стати стрільцем, сапером", — зазначає представник Центру комплектування морської піхоти Олексій Саблій.

Військовослужбовці розповідають чоловікові про контрактну службу. Суспільне Львів

Львів'янин Олександр каже, його син розглядає можливість підписати контракт із ЗСУ.

"В нас син — айтівець і ми б хотіли, щоб він пішов по спеціальності. Треба займатися тим, чим вмієш, а якщо ти не вмієш штурмувати, то що там, ну сходив — поліг одразу і все", — каже чоловік.

Львів'янину вручили брошуру про контракт у ЗСУ. Суспільне Львів

Незалежно від обраної спеціальності кожен проходить базову загальну військову підготовку, пояснює інструктор з рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ТЦК Роман Телюк:

"Навчання йде більше місяця – це базове , а фахове — це вже залежить від професії, яку собі вибере контрактник".

Мобілізованих же по завершенню навчання направляють до військової частини, яка потребує доукомплектування.