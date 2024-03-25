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"Є бойові і тилові посади": у Львові представники ТЦК розповіли про переваги служби за контрактом
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"Є бойові і тилові посади": у Львові представники ТЦК розповіли про переваги служби за контрактом

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У Львові, на площі Ринок, працівники ТЦК разом з представниками морської піхоти та десантно-штормової бригади розповідали перехожим про переваги контрактної служби.

Як це було, дізнавалося Суспільне.

Працівники ТЦК роздавали інформаційні брошури та роз'яснювали чоловікам і жінкам особливості контрактної служби.

"Контрактна служба передбачає більш потужну підготовку і людина має вибір – це основна перевага, окрім більшого грошового забезпечення. Тобто, хто дійсно розуміє, що вийде сміття виносити і його можуть забрати, або ви самі добровільно підете. ТЦК він більше викликає страх у людей, а ми маємо донести людям, що свій обов’язок можна виконати, але власне мати вибір, куди піти і що робити", — каже старша інструкторка з рекрутингу районного ТЦК Юлія Ярова.

Представниця ТЦК Юлія Ярова
Представниця ТЦК Юлія Ярова. Суспільне Львів

За словами військових, контрактники можуть обрати підрозділ, а також спеціальність.

"Ми працюємо по всій Україні, набираємо контрактників на службу в морській піхоті, в усі бригади морської піхоти. Є бойові, і так само є тилові посади, якщо при бажанні, можна вибрати залежно від фаху, цивільної професії і бажання самого контрактника. Це можуть бути і "мирні" професії, такі як зварювальник чи ремонтник, електрик, так само і бойові: хто хоче стати стрільцем, сапером", — зазначає представник Центру комплектування морської піхоти Олексій Саблій.

ТЦК, рекрутинг, мобілізація
Військовослужбовці розповідають чоловікові про контрактну службу. Суспільне Львів

Львів'янин Олександр каже, його син розглядає можливість підписати контракт із ЗСУ.

"В нас син — айтівець і ми б хотіли, щоб він пішов по спеціальності. Треба займатися тим, чим вмієш, а якщо ти не вмієш штурмувати, то що там, ну сходив — поліг одразу і все", — каже чоловік.

Рекрутинг, мобілізація
Львів'янину вручили брошуру про контракт у ЗСУ. Суспільне Львів

Незалежно від обраної спеціальності кожен проходить базову загальну військову підготовку, пояснює інструктор з рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ТЦК Роман Телюк:

"Навчання йде більше місяця – це базове , а фахове — це вже залежить від професії, яку собі вибере контрактник".

Мобілізованих же по завершенню навчання направляють до військової частини, яка потребує доукомплектування.

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