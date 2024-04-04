Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія намагається захистити свої кораблі від атак українських морських дронів у Чорному морі, сховавшись в бухті, вхід до якої перегороджений затопленими баржами.

Про це капітан 3 рангу повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Така практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішають бонові загородження. Все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд", — сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС, відповідну практику щодо затоплення чогось можна було побачити й 10 років тому, коли РФ захоплювала Крим. Окупанти тоді пускали на дно власні кораблі, аби заблокувати у бухті українські судна.

"Як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять", — підкреслив капітан 3 рангу.

Плетенчук додав, що в Азовському морі росіяни не проявляють особливої військової присутності, тому що контролюють все узбережжя.

"І використовують його, щоб грабувати окуповані території, вивозити через порт награбоване — збіжжя, метал. Вимикають системи відстеження, щоб приховати свої злочинні дії. Потім вивантажують вже у своїх портах та намагаються це легалізувати", — підсумував речник ВМС.

Що відомо про знищення російських суден у Чорному морі

ЗСУ 13 квітня 2022 року поцілили ракетами у російський крейсер "Москва". На флагмані Чорноморського флоту РФ розпочалася пожежа й він почав тонути. Наступного дня Москва визнала, що судно пішло на дно.

У ранковому зведенні Генерального штабу 4 квітня 2024 року поінформували, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 26 кораблів або катерів, один підводний човен російських окупантів.