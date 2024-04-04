На війні в Україні РФ втратила понад 445 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 4 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 445 040 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 670 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7018 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13386 (+18) од,
- артилерійських систем — 11171 (+29) од,
- РСЗВ — 1026 (+1) од,
- засоби ППО — 746 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8817 (+21),
- крилаті ракети — 2059 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14861 (+48) од,
- спеціальна техніка — 1845 (+7).
Дані уточнюються.