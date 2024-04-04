Вночі 4 квітня Харківщину атакували близько 20 "Шахедами". Російські військові завдали ударів по промислових об'єктах, критичній інфраструктурі та житлових будинках, внаслідок чого загинули четверо людей, з них троє — рятувальників.

"Шахеди" на Харківщині 4 квітня: удари по промисловій та цивільній інфраструктурі

Про атаку безпілотниками, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків, відповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

"На Харківську область була масована атака "Шахедів". За нашою інформацією, їх було близько 20. 15 влучань ми ідентифікували. Решту шукаємо. Декілька безпілотників збили наші Сили оборони. Що стосується влучань — це цивільна інфраструктура, житлові будинки", — повідомив Синєгубов.

Внаслідок ударів по Харкову загинули четверо людей, з них троє — працівники підрозділів ДСНС, які прибули на місце для порятунку людей.

Внаслідок російських атак 4 квітня загинули троє рятувальників, Харків. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

"Так само серед постраждалих є працівники поліції, які так само були на місці для фіксування злочинів РФ. Госпіталізованих близько 12. Люди продовжують звертатися з різними ступенями тяжкості. Щонайменше двоє людей перебувають у тяжкому стані", — зазначив очільник ОВА.

Внаслідок російських атак 4 квітня загинули троє рятувальників, Харків. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

За його словами, російські військові завдали ударів в області по цивільних й промислових підприємствах, критичній та енергетичній інфраструктурі.

"По місту Харкову було близько 12 влучань безпілотників. По області — близько шести. Це був масований удар, щоб чинити терор. Він абсолютно безприцільний. Два житлові будинки, де загинула цивільна людина. Були зафіксовані повторні удари. Таку тактику ворог вже демонстрував", — сказав Синєгубов.

Внаслідок ударів російськими безпілотниками пошкоджена триповерхівка, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

З триповерхівки у Новобаварському районі, по якій безпілотник влучив у дах, евакуювали близько 60 людей. Частина з них знайшли собі помешкання самостійно, уточнив очільник ОВА.

Внаслідок ударів російськими безпілотниками пошкоджена триповерхівка, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

"Далі будемо перекривати дах, зашивати вікна", — сказав Синєгубов.

Внаслідок ударів російськими безпілотниками пошкоджена триповерхівка, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Внаслідок атаки збільшилися терміни відключення електроенергії по Харкову, додав очільник ХОВА.

Удар по 14-поверхівці у Новобаварському районі: загинула людина

Ще один удар у Новобаварському районі прийшовся на 14-поверхівку, внаслідок чого загинула одна людина, повідомив Суспільне Харків міський голова Ігор Терехов, який перебуває на місці влучання.

Влучання у 14-поверхівку у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

"Про демонтаж зарано казати. Будуть проведені роботи по зняттю аварійності, будемо визначатися щодо тих руйнацій, які є. І потім, звісно, будемо все відбудовувати, відновлювати", — сказав Терехов.

На місці працюють комунальні підприємства, допомагають також волонтери та міжнародні партнери, говорить міський голова.

Волонтери на місці влучання біля багатоповерхівки у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

"Потім будемо замовляти вікна, обстежувати дах, під'єднали водопостачання у чотири під'їзди. Цей під'їзд, який найбільше постраждав, зараз непідключений до водопостачання, електропостачання, це зараз неможливо. Будемо все обстежувати, потім будемо підключати", — говорить Терехов.

Влучання у 14-поверхівку у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

Комунальні служби працюють на місці влучання у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

Наталя Кузікова живе на 9-му поверсі, на який, зокрема, прийшовся удар. Її чоловіка госпіталізували, вона з донькою та собакою чекає на поселення в гуртожитку. Її сусідка з 10 поверху загинула.

"Я прокинулася від того, що, подумала, собака наша скочила до нас. Відкриваю очі — а на мені плита. Я за інерцією — одразу донька. Ось вона, в піжамі. Слава Богу, жива. Я вилізла з-під ковдри. В мене шишка на нозі, вона вся опухла. Нас сусіди вітають з днем народження. Бо немає 9 і 10 поверхів", — говорить Наталя.

Наталя Кузікова живе на 9-поверсі, куди влучив російський безпілотник, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

Також внаслідок вибухів постраждала школа та лікарня.

"Що стосується школи, теж будемо вікна вставляти, це наша муніципальна школа, на жаль, постраждала. Допомагаємо лікарням, які теж постраждали від цих вибухів. І працюємо на цьому об'єкту, й на інших, бо дуже важкі були прильоти", — додав Терехов.

Влучання у 14-поверхівку у Новобаварському районі, 4 квітня 2024 року, Харків. Суспільне Харків/Лариса Говина

Ситуацію у Харкові з електроенергією після атак міський голова назвав "напруженою".

"Не вистачає напруги, тому введені графіки відключення. Обленерго намагається дотримуватися графіків, але не завжди це вдається", — сказав Терехов.

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