Останні новини Харкова та Харківської області за 3 квітня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Удар по полю на Харківщині: дані поліції
"В полі між смт Березівка та Коротичем працівник сільгосппідприємства удобрював поля. Ворожий удар обірвав його життя, чоловікові було 37 років. Ще двоє людей отримали осколкові поранення, зараз їм надають допомогу в лікарні. Російський боєприпас лишив триметрову в діаметрі вирву, глибиною два метри. Пошкоджена також сільгосптехніка — екскаватор та вантажівка", — повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини.
Ракета впала у полі: чоловік загинув, двоє поранені
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"4 квітня близько 12:45 ворог завдав ракетний удар по Харківському району. Ракета впала у полі, де в цей час працівники сільськогосподарського підприємства виконували роботи. Загинув 36-річний чоловік. Ще двоє його колег 55 та 21 років отримали поранення", — сказано у повідомленні.
Харківщині потрібні системи ППО, як зможуть вражати малі цілі, які летять на низькій висоті — Євлаш
Про це 4 квітня в етері нацмарафону розповів речник Сухопутних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.
"Звичайно, що такі системи ППО [Patriot — ред.] допоможуть нам стримувати напади противника та відбивати його атаки. Patriot зарекомендували себе як одні з найкращих у світі, які здатні боротися з балістикою, в тому числі і з гіперзвуковою зброєю. Але, окрім них, потрібні й інші системи ППО, які можуть успішно боротися з дронами типу Gepard й інші, які менш вартісні, однак мають гарні тактико-технічні характеристики, та здатні завдавати ударів по малих цілях, які летять на низькій висоті", — сказав Євлаш.
Вночі 4 квітня Харківщину атакували дві групи "Шахедів": з боку Миколаʼвської області та з території Росії.
"На жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме безпілотники першої групи, яка була однією з наймасовіших цієї ночі, не вдалося збити всі", — зазначив речник.
Ніщо інше, як морально-психологічний тиск, це не можна назвати. Вони не мають ніякої цілі. Це атаки по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, внаслідок якої, на жаль, загинули люди. Це велика трагедія і Росія має поплатися за свої дії, і, звісно, це матиме наслідки на міжнародній правовій арені
У частині Лозової зникло світло
Про це вдень 4 квітня повідомили у міській раді.
"Аварійне відключення. Енергетики планують усунути за кілька годин", — сказано в повідомленні.
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Про це повідомила пресслужба Держінспекції ядерного регулювання з посиланням на Харківський фізико-технічний інститут, який експлуатує установку.
Після знеструмлення спрацювала система аварійного енергозабезпечення, почали працювати дизель-генератори. За даними держінспекції, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.
"Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.
"Було близько 20 "Шахедів". У Харкові усувають наслідки нічної атаки безпілотників: що про неї відомо
Читайте та дивіться, як у Харкові усувають наслідки російських влучань "Шахедами" — у матеріалі.
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
Про це Суспільне Харків розповів речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.
"У нас були графіки розроблені на чотири години, вони будуть на понад чотири години. На скільки — дивитимемось по ситуації", — зазначив Скічко.
"У Харкові та районах області відключено близько 350 тисяч споживачів", — повідомила пресслужба Міненерго у Facebook.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, пошкоджень зазнали цивільні й промислові підприємства, критична й енергетична інфраструктура.
У Харківському районі внаслідок влучання загинув тракторист
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 12:47 год окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами. Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються", — сказано в повідомленні.
У Харкові пролунав вибух
Щонайменше один вибух пролунав у Харкові о 12:46, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
"Два потужних вибухи пролунали у Харкові", — в етері нацмарафону близько 12:53 повідомив міський голова Ігор Терехов.
Стали відомі імена загиблих у Харкові водіїв ДСНС
Вночі 4 квітня під час повторного удару "Шахедами" по Харкову загинули троє водіїв ДСНС: двоє — на місці, один — у машині "швидкої допомоги". За даними МВС, загинув 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов.
Відео повторного нічного влучання у Новобаварському районі
Повторний удар по Харкову, який РФ завдала, коли на місце влучань прибули рятувальники, правоохоронці та медики, зафіксувала камера оперативника, повідомив начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.
"На місці загинули троє працівників ДСНС та цивільна жінка. Слідча поліції та оперативник, який зняв ці кадри, встигли врятуватися. Наші загиблі героїчні колеги — це троє водіїв пожежно-рятувальної техніки. Цей обстріл стався в Новобаварському районі, росіяни знову били по житлових будинках, спалахнула пожежа", — написав Болвінов.
По місту Харкову було близько 12 влучань безпілотників, по області — близько шести — Синєгубов
Близько 20 "Шахедів атакували Харків та область вночі 4 квітня. Ідентифікували 15 влучань по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок влучань збільшилися терміни відключення людей по Харкову, оскільки дефіцит електроенергії, який поступає на місто, зріс майже на 100 МВт. Була вражена й енергосистема, і транспортна енергосистема", — зазначив Синєгубов.
Це був масований удар, щоб чинити терор. Він абсолютно безприцільний. Два житлові будинки, де загинула цивільна людина
З будинку, в який влучив "Шахед", евакуювали близько 60 людей. Під завалами, за інформацією ОВА, нікго не лишилося.
64-річний слюсар Харківської філії "Газорозподільних мереж" зазнав поранень під час ліквідації наслідків нічної атаки на Харків безпілотниками
Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості, повідомила пресслужба Міненерго. Також пошкоджений автомобіль диспетчерської служби.
Внаслідок нічних влучань по Харківщині пошкоджень зазнало обладнання енергооб'єкта, він зайнявся.
11 з 20 "Шахедів" збили на Харківщині вночі 4 квітня
Про це повідомили у Повітряних Силах.
"Вночі 4 квітня РФ атакувала Харківщину ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області. Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів". В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників", — сказано в повідомленні.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів Росії зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Красне та інші. Авіаударів зазнали Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- О 05:29 безпілотник влучив у підприємство в Лозовій;
- 03:05 — Балаклійське шосе, Чугуївський район, Зміївська ТЕС. Триває ліквідація наслідків влучання;
- О 02:08 у Лозовій зафіксовано влучання в підприємство. Горіли п'ять автівок;
- О 19:00 росіян з артилерії обстріляли Івашки Богодухівського району, там пошкоджені два приватних будинки;
- Внаслідок удару ракетою Х59М-К по Мерефі пошкоджені 12 будинків. 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 55-річний чоловік зазнав вибухової травми.
Загалом 15 "Шахедами" РФ атакувала Харків з 01:16 вночі 4 квітня, частину безпілотників збили
Про це повідомила пресслужба Харківської обладміністрації.
Влучання зафіксували в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах.
68 років було цивільній жінці, яка загинула внаслідок влучання в багатоповерхівку у Новобаварському районі Харкова
Це повідомила пресслужба облпрокуратури.
Кількість поранених, за даними прокуратури, зросла до 12, серед них:
- дев’ятеро цивільних;
- медсестра;
- рятувальник;
- поліцейський.
Троє з 12 поранених — у тяжкому стані, п’ятеро — у середньому. Стан решти чотирьох поранених внаслідок ударів по Харкову — легкий, повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Кадри рятувальної операції у Харкові вночі 4 квітня
Чоловіка витягували з-під завалів понад три години.
За даними поліції, четверо людей загинули та щонайменше 11 — отримали поранення. Перший безпілотник поцілив по житловій триповерхівці о першій ночі. Коли рятувальники працювали на місці влучання, стався повторний удар — троє пожежників загинули на місці. Ще один безпілотник поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів — там загинула жінка.
Поранення під час ударів по Харкову також зазнав працівник поліції
Про це сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"По місту Харкову ворог випустив близько шести БПЛА. Внаслідок цього ворожого обстрілу дев'ятеро цивільних осіб отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Одна жінка, на жаль, загинула. Крім того, внаслідок цього ворожого обстрілу загинули троє працівників ДСНС. Один працівник ДСНС отримав поранення. Крім того, поранення отримав один працівник поліції", — сказав Фільчаков.
Чоловіка дістали з-під завалів
Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки чоловіка, який був заблокований після удару РФ по Новобаварському району Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. Для цього довелося підіймати плити перекриттів будинку. Пораненого передали медикам, він при тямі, попросив води, але пересуватися сам не міг.
Порятунок чоловіка з-під завалів у Харкові: що відомо
Чоловік, якого намагаються деблокувати у Новобаварському районі Харкова, житель чотириповерхівки, він у свідомості, спілкується з рятувальниками, повідомляє кореспондент Суспільного. За попередніми даними, дрон влучив у дах будинку.
Загиблі працівники ДСНС були водіями
Загиблі рятувальники внаслідок повторного удару по Харкову працювали водіями, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. Були пошкоджені щонайменше три авто ДСНС, передає кореспондент Суспільного. Поруч одного з них — вирва від влучання.
Атака "Шахедів" вночі: дані Терехова
На зараз відомо про удари п'яти "Шахедів" по Харкову вночі 4 квітня, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. За його словами, окрім Новобаварського району, були удари по Салтівському району: будинки не зачепило — влучання у землю. Також Терехов сказав, що під ударом був ще один район Харкова.
У Харкові під завалами людина після ударів РФ
Під завалами у пошкодженому будинку у Харкові перебуває людина, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов. За його словами, вона подає ознаки життя триває рятувальна операція.
Фото з місця влучання по Новобаварському району
Дивіться фоторепортаж Суспільного з місця влучання.
Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок ударів РФ
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, один з поранених у тяжкому стані. Синєгубов каже, що під час удару поранена медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала поранень після повторного удару РФ.
Що відомо про влучання у багатоповерховий будинок
Одне з влучань безпілотника у Харкові — у 14-поверхівку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах та зовнішня стіна будинку, повідомляє кореспондент Суспільного. За його даними, на 10 поверсі загинула жінка. Рятувальники понад годину не могли почати роботи, бо постійно надходила інформація про небезпеку нових ударів.
Попередньо, 5 людей загинули, 5 поранені
На цей час у Харкові попередньо відомо про п'ятьох загиблих: четверо людей загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, повідомив міський голова Терехов. За його даними, також є дані про п'ятьох поранених. Терехов зазначив, що у деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом після атаки РФ
Жінка загинула внаслідок ударів по Харкову
Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення: троє госпіталізовані, один з них — у тяжкому стані.
Повітряну тривогу скасували о 02:55
У Харкові та області — відбій повітряної тривоги. Вона тривала з 00:16.
У Харкові також поранено рятувальника під час повторного удару
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, також пошкоджена техніка ДСНС.
У Харкові знову було чути вибух
Він пролунав о 02:44.
Внаслідок влучання у багатоповерхівку є поранені та загиблий
Про це сказала Суспільному голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.
За її словами, є дані про загиблого і четверо поранених, це жителі будинку.
Цибульник каже, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа. Зі слів жителів вона знає, що під плитою перебуває мешканець квартири у триповерховому будинку.
У Харкові пролунав вибух
О 02:32 у Харкові було чути ще один вибух.
Троє рятувальників загинули під час повторного удару по Харкову
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, вони загинули під час повторного удару.
Удари по Харкову: є загиблі
Двоє людей загинули внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, на місці одного з влучань почалася пожежа, на іншому — обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три удари РФ по житлових будинках.
Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес після вибухів у Харкові, їх не ушпиталили
В одній з багатоповерхівок внаслідок ударів пошкоджені верхні поверхи, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.
Вибух у Харкові
О 01:50 у Харкові було чутно ще один вибух.
У Харкові зафіксували чотири влучання
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Шахеди" вдарили по будинках: інформація Терехова
"Шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Інформація про поранених та руйнування встановлюється.
Російські дрони рухаються на Харків
О 01:11 Повітряні сили повідомили про нову групу дронів з Бєлгородської області РФ, що зафіксували в напрямку Харкова.
Над Харковом зафіксували "Шахеди": у місті пролунали вибухи
На 01:21 у Харкові чули щонайменше три вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Удари підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Про рух "Шахедів" на Харківщині було відомо з 00:24, повідомив начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник. У Повітряних силах казали про групу "Шахедів" з північного сходу.
Прогноз погоди у Харкові та області 4 квітня: дані регіонального гідрометцентру
- Вночі без істотних опадів;
- Вдень у північній половині області та Харкові короткочасний дощ, у південній – без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в області вдень місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.
- Температура повітря в Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.
З 4 квітня на Харківщині відновлять курсування низки приміських поїздів
Про це повідомила пресслужба "Південної залізниці".
З 4 квітня знову курсуватимуть:
- №6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;
- №6428 Ізюм — Шебелинка;
- №7001 Харків-Пасажирський — Лозова;
- №6330 Огульці — Люботин;
- №6918 Люботин —Харків-Пасажирський.
Також з 4 квітня відновлять рух, але з обмеженнями по станціях такі приміські поїзди:
- №6914 Люботин — Нова Баварія (замість Огульці — Харків-Пасажирський);
- №6915 Нова Баварія — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці);
- №6916 Огульці — Люботин (замість Огульці — Харків-Пасажирський);
- №6912 Люботин — Нова Баварія (замість Люботин — Харків-Пасажирський);
- №6321/6333 Нова Баварія — Огульці — Нова Баварія (замість Харків-Пасажирський — Огульці — Харків-Пасажирський);
- №6334 Мерчик — Нова Баварія (замість Мерчик — Харків-Пасажирський).
Крім того, з 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський.