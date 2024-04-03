Харківщині потрібні системи ППО, як зможуть вражати малі цілі, які летять на низькій висоті — Євлаш

Про це 4 квітня в етері нацмарафону розповів речник Сухопутних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Звичайно, що такі системи ППО [Patriot — ред.] допоможуть нам стримувати напади противника та відбивати його атаки. Patriot зарекомендували себе як одні з найкращих у світі, які здатні боротися з балістикою, в тому числі і з гіперзвуковою зброєю. Але, окрім них, потрібні й інші системи ППО, які можуть успішно боротися з дронами типу Gepard й інші, які менш вартісні, однак мають гарні тактико-технічні характеристики, та здатні завдавати ударів по малих цілях, які летять на низькій висоті", — сказав Євлаш.

Вночі 4 квітня Харківщину атакували дві групи "Шахедів": з боку Миколаʼвської області та з території Росії.

"На жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме безпілотники першої групи, яка була однією з наймасовіших цієї ночі, не вдалося збити всі", — зазначив речник.

Ніщо інше, як морально-психологічний тиск, це не можна назвати. Вони не мають ніякої цілі. Це атаки по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях, внаслідок якої, на жаль, загинули люди. Це велика трагедія і Росія має поплатися за свої дії, і, звісно, це матиме наслідки на міжнародній правовій арені