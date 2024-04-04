9,5 senege maküm etilgen qırım siyasiy mabüsi Oleh Prıhodko ŞİZOda apis etildi. Kreml reinesiniñ qızı bildirdi ki, müstemlekeniñ işçileri, ölgence ŞİZOda tutacaqlarını oña ayttılar.

Nataliya Şevtsova Suspilne Qırımğa bu aqqında haber berdi.

"Babamnı ŞİZOda öldürmege isteyler. Babamdan bir beyanat aldım. O ayttı ki, ölmegence onı ŞİZOda tutacaqlar", — deo siyasiy mabüsniñ qızı qayd etti.

Bundan ğayrı, Şevtsova bildirdi ki, Prıhodkonı ŞİZOda qaldırmaq — "yuqarı"dan emirdir, rus müstemlekesiniñ işçileri ise oña açıqça bunı aytalar.

Oleh Prıhodko aqqında ne bilemiz 2019 senesi orta küz ayınıñ 10-unda 65 yaşındaki faalci ve ukrain vatanperveri, Qırımnıñ Saq rayonınıñ Orehovo qasabasınıñ sakini olğan Oleh Prohodko tutuldı. FSB onı terrakt azırlamaqta ve patlayıcı malzemelerni qanunsız olaraq işlep çıqarmaqta qabaatladı. Keçkende qızı Nataliya, qırım faalcisine qarşı açılğan sahte davanı, qırım faalcisiniñ ukrain taraflı nazar noqtası ve sağlı alını Suspilne Qırımğa añlattı. 2021 senesi saban ayında Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi oña 5 senege üküm çıqardı. O, azaplarnen belli olğan Vladimir apishanesinde qapatıldı. RF CCniñ 30. maddesiniñ 1. qısmı ve 205. maddesiniñ 1. qısmı ("Terror aktını yapmağa azırlanuv"), 222. maddesiniñ 1. qısmı ("Patlayıcı malzemelerni aluv ve saqlav") ve 223-1. maddesiniñ 1. qısmına ("Patlayıcı malzemelerni işlep çıqaruv") binaen işğalicler, ukrain faalcisini qabaatlaylar. 2022 senesi kiçik aynıñ 19-ında Vlaidimirden belli olmağan yerge onı alıp etap ettiler. 2023 senesi qara qış ayınıñ 17-sinde Rostov-na-Donudaki Voroşılovhrad rayon makemesi, makemecige ürmetsizligini tanıp, Oleh Prıhodkonıñ müddetini bir ayğa uzattı. Makeme ceryanında qabaatlayıcınıñ şaatlarını, şu cümleden FSB işçilerini aqaret etken. Çiçek ayınıñ 28-inde oña qarşı yañı cinaiy dava açıldı ve siyasiy mabüs advokatsız qaldı.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız