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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у двох областях — Міненерго
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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у двох областях — Міненерго

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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у двох областях — Міненерго
Чоловік проїжджає на велосипеді повз обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала Росія, Харків, 22 березня 2024. AP/Yevhen Titov

Протягом доби військо РФ атакувало енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях, є жертви серед енергетиків.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України зранку 4 квітня.

На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке вдалося ліквідувати силами ДСНС, обійшлося без постраждалих.

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загоряння ліквідували силами персоналу станції та ДСНС.

Через російські обстріли є жертви серед енергетиків.

  • У м. Харків під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.
  • На Сумщині під час бомбардування населеного пункту с. Самотоївка від вибуху авіабомби зазнав смертельних поранень 47-річний працівник Сумської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”.

Що відомо про атаку "шахедів" на Харків 4 квітня

Росіяни атакували Харків "шахедами" вночі 4 квітня. Перші вибухи пролунали о 01:03. Повторний — о 01:50. Було чутно й о 02:34 і 02:44. Окупанти завдали ударів по житловій забудові. Загинули троє рятувальників, один працівник ДСНС поранений. Пошкоджена техніка надзвичайників.

Станом на 03:02 у Харкові попередньо було відомо про п'ятьох загиблих: четверо осіб загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, розповів міський голова Ігор Терехов.

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