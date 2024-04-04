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Генштаб: вночі збили 11 "шахедів", на фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень
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Генштаб: вночі збили 11 "шахедів", на фронті за добу відбулося 65 бойових зіткнень

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Генштаб ЗСУ зведення 4 квітня, яка зараз ситуація на фронті, війна в Україні
Війна в Україні. З Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснило 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 4 квітня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку росіян в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де військо РФ намагалося прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де військо РФ намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де військо РФ намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де військо РФ за підтримки авіації 22 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 7 безуспішних атак позицій українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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