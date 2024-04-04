НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Українські військові вночі знищили 11 "шахедів" — Повітряні сили
ЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаЗброя і технології

Українські військові вночі знищили 11 "шахедів" — Повітряні сили

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські військові
Українські військові. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

Сили ППО у ніч на 4 квітня знищили 11 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували Україну.

Про це повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Армія РФ випустила 20 ударних БПЛА з Курської області (Росія) по Харківщині.

У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи мобільними вогневими групами було знищено 11 російських безпілотників.

Що відомо про атаку "шахедів" на Харків 4 квітня

Росіяни атакували Харків "шахедами" вночі 4 квітня. Перші вибухи пролунали о 01:03. Повторний — о 01:50. Було чутно й о 02:34 і 02:44. Окупанти завдали ударів по житловій забудові. Загинули троє рятувальників, один працівник ДСНС поранений. Пошкоджена техніка надзвичайників.

Станом на 03:02 у Харкові попередньо було відомо про п'ятьох загиблих: четверо осіб загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, розповів міський голова Ігор Терехов. Також є інформація про п'ятьох поранених.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
На Запоріжжі попрощались із загиблим українським захисником Романом Парчутовим
Військовий Юрій Островерхов
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому бійцю з Тернопільщини
Зеленський
Закупівля РЕБ та дронів і протидія ударам Росії: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
Житомир, хабар, ВЛК, поліція
На Житомирщині на хабарі затримали голову обласної військово-лікарської комісії та його спільників
На початок