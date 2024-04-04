Українські військові вночі знищили 11 "шахедів" — Повітряні сили

Сили ППО у ніч на 4 квітня знищили 11 дронів-камікадзе типу Shahed, якими окупанти атакували Україну.

Про це повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Армія РФ випустила 20 ударних БПЛА з Курської області (Росія) по Харківщині.

У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи мобільними вогневими групами було знищено 11 російських безпілотників.

Що відомо про атаку "шахедів" на Харків 4 квітня

Росіяни атакували Харків "шахедами" вночі 4 квітня. Перші вибухи пролунали о 01:03. Повторний — о 01:50. Було чутно й о 02:34 і 02:44. Окупанти завдали ударів по житловій забудові. Загинули троє рятувальників, один працівник ДСНС поранений. Пошкоджена техніка надзвичайників.

Станом на 03:02 у Харкові попередньо було відомо про п'ятьох загиблих: четверо осіб загинули під час повторного удару по житлових будинках, ще одна людина — внаслідок влучання у приватному секторі, розповів міський голова Ігор Терехов. Також є інформація про п'ятьох поранених.