У Київській області рятувальники Державної служби із надзвичайних ситуацій долучилися до екологічної ініціативи. Вони висаджували дерева для створення лісового масиву.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДСНС Київщини.

"На території Іванківської селищної ради Вишгородського району рятувальники долучились до дуже корисного заходу. Не дивлячись на основну роботу і службу, всі небайдужі присутні знайшли час для природи", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС поінформували, що долучилися до озеленення пожежні разом із співробітниками селищної ради. Акція відбулася за сприяння швейцарського підприємця Мартіна Купера. Він переймається військовими подіями на території України і бере участь в благодійних заходах.

Рятувальники ДСНС висаджують хвойні дерева у Вишгородському районі. Фото: ДСНС Київської області/Facebook

Цього разу чоловік передав гроші для придбання саджанців дерев на земельній ділянці в Іванківській громаді. Наразі там посадили новий ліс на площі 1 га. Загалом висадили понад 1000 молоденьких деревців.

За весняно-осінній період 2023 року в міських лісах Києва висадили понад 321 тис. сіянців. Заліснено 13,5 га. Третина — листяні породи: дуб, яблуня лісова, горобина, бархат амурський, алича. Решта — хвойні.

Понад 180 тис. сіянців висадило КП "Святошинське лісопаркове господарство", понад 88 тисяч — КП "Дарницьке лісопаркове господарство" та майже 54 тисячі — КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа".

Що відомо про ліси Києва та області

У березні 2022 року на Київщині заборонили відвідувати ліси цивільному населенню. Заборона триватиме щонайменше до кінця режиму воєнного стану. Щоб повністю розмінувати Київщину, може знадобитись 8-10 років.

У Києві також продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Порушникам загрожує штраф, що може сягати кількох тисяч гривень.

Поблизу Гостомельського аеропорту висадили 4,5 тисячі саджанців дубів та сосен, щоб відновити ліс. Нові дерева висаджували на безпечній території, яку попередньо обстежили та підготували для висадки лісу

У грудні Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомила, що за 10 місяців війни довкіллю Києва та області завдано збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.