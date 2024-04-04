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Є травмовані та загиблі: через ракетні удари на Сумщині з боку РФ у поліції відкрили кримінальні провадження
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Є травмовані та загиблі: через ракетні удари на Сумщині з боку РФ у поліції відкрили кримінальні провадження

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Наслідки влучань по Краснопільській громаді 4.04. 2024. Фото: Василь Лавріненко
Наслідки влучань по Краснопільській громаді 4.04. 2024. Фото: Василь Лавріненко. Фото: Василь Лавріненко

Один загиблий, троє травмованих, серед яких дитина. Пошкоджені будинки, будівлі підприємств та комунальних установ Краснопільської громади. За даними поліції за минулу добу було 55 вибухів на території області.

Про це повідомили в Нацполіції Сумщини.

Унаслідок авіаудару по Краснопільській громаді пошкоджено 3 будівлі на території агропідприємства, ЛЕП. Через ракетний удар по с. Самотоївка Краснопільської ОТГ о 10:12 3 квітня загинула людина, отримала поранення дитина та двоє цивільних осіб. Пошкоджено магазин, будівлю будинок культури, 5 автомобілів, приміщення лікарні, пошти, дитсадок, приміщення ліцею, 20 приватних будинків, квартира.

Внаслідок ракетного удару по Краснопільській ОТГ о 23.10 відбулось руйнування з подальшим загорянням житлового будинку та легкового автомобіля.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

За інформацією АТ "Сумиобленерго" від влучань пошкоджено авто підприємства. Працівники не травмувалися.

Зранку 4 квітня в ОВа повідомляли, що війська РФ вдарили по Сумщині КАБами та мінометами. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманьська та Краснопільська громади.

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