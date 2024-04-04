Військові РФ скинули керовані авіабомби на Краснопільську громаду на Сумщині

Військові РФ обстріляли село в Краснопільській громаді Сумщині. Як раніше повідомляли в ОВА, було два вибухи від КАБів. За даними поліції влучання відбулося 3 квітня о 23:10.

Наслідки влучань по Краснопільській громаді 3.04. 2024. Фото: Василь Лавріненко

За інформацією заступника голови Краснопольської громади Василя Лавріненка, попередньо травмованих немає.

За інформацією поліції, внаслідок ракетного удару по Краснопільській ОТГ о 23:10 відбулось руйнування з подальшим загорянням житлового будинку та легкового автомобіля.

Як повідомили рятувальники, пожежу ліквідували.

Наслідки влучань по Краснопільській громаді 3.04. 2024. Фото: Василь Лавріненко

Зранку 4 квітня в ОВА повідомляли, що війська РФ вдарили по Сумщині КАБами та мінометами. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманьська та Краснопільська громади.

Наслідки влучань по Краснопільській громаді 3.04. 2024. Фото: Василь Лавріненко

Що відомо про обстріли 3 квітня

3 квітня російська ракета влучила у центр села Самотоївка Краснопільської громади. Внаслідок цього пошкоджені 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб. Також загинув 45-річний чоловік.

3 квітня військові РФ 11 разів відкривали вогонь по територіях Сумщини, було зафіксовано 46 ударів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.

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