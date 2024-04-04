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КАБами та мінометами обстріляли Сумщину
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КАБами та мінометами обстріляли Сумщину

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Вночі та зранку 4 квітня війська РФ вдарили по Сумщині КАБами та мінометами. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманьська та Краснопільська громади.

Про це повідомили в ОВА.

З мінометів армійці РФ обстріляли Есманьську громаду.

По Краснопільській громаді вдарили двома КАБами.

Що відомо про обстріли 3 квітня

  • 3 квітня російська ракета влучила у центр села Самотоївка Краснопільської громади. Внаслідок цього пошкоджені 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб. Також загинув 45-річний чоловік.
  • 3 квітня військові РФ 11 разів відкривали вогонь по територіях Сумщини, було зафіксовано 46 ударів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.

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