КАБами та мінометами обстріляли Сумщину

Вночі та зранку 4 квітня війська РФ вдарили по Сумщині КАБами та мінометами. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Есманьська та Краснопільська громади.
Про це повідомили в ОВА.
З мінометів армійці РФ обстріляли Есманьську громаду.
По Краснопільській громаді вдарили двома КАБами.
Що відомо про обстріли 3 квітня
- 3 квітня російська ракета влучила у центр села Самотоївка Краснопільської громади. Внаслідок цього пошкоджені 20 приватних будинків, школа, садочок, приміщення селищної ради, амбулаторія та клуб. Також загинув 45-річний чоловік.
- 3 квітня військові РФ 11 разів відкривали вогонь по територіях Сумщини, було зафіксовано 46 ударів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.
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