4 квітня у Чернівецькій області попрощаються трьома військовими, які загинули у боях проти російської армії, – Іллею Мельнечуком, Віктором Молочем та Василем Вікірюком.

Про це на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Ілля Мельнечук мав звання молодшого сержанта та служив у військовій частині 1551. Він загинув торік 29 жовтня у віці 23 років, повідомили на сторінці Хотинської міськради у Facebook. З бійцем прощаються о 10:00 у селі Горбівці Чернівецького району.

Із солдатом Віктором Молочем, який служив у військовій частині А4069, прощаються об 11:00 у Чернівцях на Алеї Слави.

Василь Вікірюк був солдатом військової частини А4069. До лав ЗСУ долучився у квітні 2022 року. Загинув 20 березня у бою на Донеччині. Чоловіку було 47 років, повідомив у Facebook секретар Заставнівської міськради Руслан Леванін. З Вікірюком прощаються о 13:00 у Заставні.

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