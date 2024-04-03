3 квітня о 9:25 російська армія здійснила ракетний удар по Краснопільській громаді Сумської області. Загинула людина, двоє травмовані.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина. В прокуратурі Сумщини уточнили, що загинув 45-річний чоловік. Ще один чоловік та його трирічна донька отримали поранення.

Пошкоджені п'ять автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

На місці працюють всі необхідні служби, додали у військовій адміністрації. В Сумській обласній прокуратурі проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством.

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