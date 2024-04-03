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Кулеба зустрівся з главами МЗС Британії, Угорщини та Фінляндії. Які питання обговорили
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Кулеба зустрівся з главами МЗС Британії, Угорщини та Фінляндії. Які питання обговорили

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Кулеба та Кемерон
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Британії Девід Кемерон у Брюсселі, 3 квітня 2024 року. МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні 3 квітня у Брюсселі провів зустрічі з главами МЗС Великої Британії, Угорщини, Нової Зеландії та Фінляндії.

Зокрема Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

За результатами зустрічі глава українського МЗС заявив, що цінує готовність Сполученого Королівства просувати найамбітніше рішення "Групи семи" щодо заморожених російських активів.

"Україна очікує значного прогресу в питанні конфіскації заморожених російських активів цьогоріч і розраховує, що партнери знайдуть необхідну політичну волю", — написав міністр.

Кулеба та Кемерон також скоординували кроки для прискорення рішень третіх країн щодо надання Украіні додаткових систем ППО, включно з системами "Patriot".

За результатами зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто Кулеба заявив про позитивну тенденцію у відносинах двох держав та заявив, що очікує на більш конструктивний розвиток подій у найближчі дні та тижні.

"Ми обидва погодилися, що за останні тижні було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах", — написав міністр.

Крім того, Кулеба обговорив з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен підписання безпекової угоди.

"Ми обговорили подальший шлях її реалізації, а також кроки щодо зміцнення повітряного щита України", — написав Кулеба.

Також сьогодні Кулеба і високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорили пошук систем Patriot та прискорення постачання боєприпасів для України.

Крім того, Кулеба обговорив поставки Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії.

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