Кулеба обговорив поставки Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії

Україна наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому їй для захисту потрібні ЗРК Patriot та інші системи ППО.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на зустрічі зі своїми колегами з Іспанії та Польщі Хосе Мануелем Альбаресом та Радославом Сікорським.

Кулеба подякував Іспанії за допомогу.

"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Ми обговорили важливість спільних зусиль для зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі", — заявив міністр.

З Радославом Сікорським Кулеба обговорив, як Польща може сприяти захисту повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.

"Нині Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше. Важливішого місця для них немає", — сказав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що США ще не передавали Україні системи Patriot — це робили інші країни. 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Patriot в Україні

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що перші системи ППО Patriot прибули до України. Їх передала Німеччина.

Раніше президент Володимир Зеленський стверджував, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.

2 січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що під час масованого обстрілу України Повітряні сили збили 10 із 10 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО Patriot, які захистять життя українців та економіку.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.