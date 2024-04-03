НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кулеба обговорив поставки Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії
Дмитро КулебаЗброяПОЛЬЩАІспаніяВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

Кулеба обговорив поставки Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Patriot
Система ППО Patriot під час військових навчань у Швеції, 30 квітня 2023 року. AP

Україна наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому їй для захисту потрібні ЗРК Patriot та інші системи ППО.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на зустрічі зі своїми колегами з Іспанії та Польщі Хосе Мануелем Альбаресом та Радославом Сікорським.

Кулеба подякував Іспанії за допомогу.

"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Ми обговорили важливість спільних зусиль для зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі", — заявив міністр.

З Радославом Сікорським Кулеба обговорив, як Польща може сприяти захисту повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.

"Нині Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше. Важливішого місця для них немає", — сказав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що США ще не передавали Україні системи Patriot — це робили інші країни. 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Patriot в Україні

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що перші системи ППО Patriot прибули до України. Їх передала Німеччина.

Раніше президент Володимир Зеленський стверджував, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.

2 січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що під час масованого обстрілу України Повітряні сили збили 10 із 10 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО Patriot, які захистять життя українців та економіку.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Дмитро Кулеба
Кулеба — про засідання Ради Україна-НАТО: "Мій основний меседж сьогодні — Patriot"
Кулеба та Кемерон
Кулеба зустрівся з главами МЗС Британії, Угорщини та Фінляндії. Які питання обговорили
Кулеба Боррель
Кулеба і Боррель обговорили прискорення постачання боєприпасів в Україну
Кулеба
Данія готує новий пакет військової допомоги для України — Кулеба
На початок