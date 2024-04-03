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У Києві легковик збив на пішохідному переході 10-річного хлопчика
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У Києві легковик збив на пішохідному переході 10-річного хлопчика

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У Солом'янському районі Києва авто збило на пішохідному переході 10-річного хлопчика
Місце ДТП на вулиці Леваневського, Київ, 3 квітня 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

Поліція Києва з'ясовує обставини ДТП в Солом'янському районі міста, де автомобіль збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитину госпіталізували з травмами.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 3 квітня на вулиці Леваневського. За даними правоохоронців, 23-річний керманич автомобіля "Ssang Yong" здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, який перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою та переломом гомілки. За попередньою інформацією, водій був за кермом тверезим.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Що відомо про ДТП у Києві та області

Напередодні, 2 квітня, у столиці одна людина потрапила до лікарні через сходження з рейок трамвайного вагона біля станції метро "Позняки".

Зранку 1 квітня маршрутка врізалась в електроопору в Оболонському районі столиці. Водія довелося деблокувати рятувальникам і медикам.

Того ж дня у Бориспільському районі сталась ДТП за участі двох вантажівок. Один із водіїв від отриманих травм загинув на місці.

Судова експертиза підтвердила алкоголь у крові водія, що спричинив масштабну аварію на столичній Оболоні в лютому цього року. Тоді до лікарні потрапили п'ятеро людей, серед них була 7-річна дитина.

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