ДТП з п'ятьма постраждалими на Оболоні: один з водіїв був п'яний

У лютому на столичній Оболоні сталася ДТП, внаслідок якої до лікарні потрапило п'ятеро людей. Встановили, що один із водіїв був нетверезий.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля "Ford Mustang" перебув у стані алкогольного сп'яніння.

Він їхав по вулиці Героїв Дніпра в напрямку вулиці Богатирська, перетнув подвійну суцільну смугу. Вже на зустрічці зіткнувся з "Ford Mondeo".

Внаслідок ДТП пасажир "Ford Mustang" отримав тяжкі тілесні ушкодження. Водій автомобіля "Ford Mondeo", пасажири отримали легкі тілесні ушкодження. Серед останніх також була 7-річна дитина.

ДТП на столичній Оболоні. Фото: Київська міська прокуратура

Судова токсикологічна експертиза виявила у водія "Ford Mustang" 1,93 проміле алкоголю в крові. Чоловіку повідомили підозру за ДТП з тяжкими наслідками у нетверезому стані (ч. 2 ст. 286-1 ККУ). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.