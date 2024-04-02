Дві вантажівки потрапили в ДТП на Київщині: один з водіїв загинув

У Бориспільському районі Київської області сталась ДТП за участі двох вантажівок. Один із водіїв від отриманих травм загинув на місці.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Аварія трапилась 1 квітня на перехресті з автодорогою Північно-Східний об'їзд Києва. Попередньо встановили, що 43-річний водій автомобіля "ГАЗ" не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з вантажівкою "Iveco".

Від отриманих травм водій "ГАЗ" загинув на місці, 56-річного керманича іншої вантажівки з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зранку 1 квітня маршрутка врізалась в електроопору в Оболонському районі столиці.