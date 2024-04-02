Дві вантажівки потрапили в ДТП на Київщині: один з водіїв загинув

У Бориспільському районі Київської області сталась ДТП за участі двох вантажівок. Один із водіїв від отриманих травм загинув на місці.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Аварія трапилась 1 квітня на перехресті з автодорогою Північно-Східний об'їзд Києва. Попередньо встановили, що 43-річний водій автомобіля "ГАЗ" не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з вантажівкою "Iveco".
Від отриманих травм водій "ГАЗ" загинув на місці, 56-річного керманича іншої вантажівки з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.
Зранку 1 квітня маршрутка врізалась в електроопору в Оболонському районі столиці.
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