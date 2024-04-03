НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯСпадщинаЦеркваІСТОРІЯКУЛЬТУРАРегіони

У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель Дальніх і Ближніх підземних печер
Сканування об'єктів Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Фахівці української компанії Skeiron, яка займається оцифруванням культурної спадщини, створили 3D-модель підземних печер Києво-Печерської Лаври. Це важливо для збереження і відновлення пам'ятки у разі руйнувань і допоможе популяризувати історію Києва.

Про це йдеться у дописі Facebook Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Команда Skeiron оглянула Ближні та Дальні печери Лаври і "зафіксувала" всі приміщення і переходи з допомогою лазерного сканера.

У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер
3D-модель Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Фахівцям вдалося відобразити стародавню пам'ятку у вигляді 3D-моделі.

У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер
Мапа підземних ходів на території Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Ця модель опублікована у вільному доступі для перегляду й дослідження, зазначили представники заповідника.

У компанії Skeiron зазначають, що завдяки скануванню стали очевидними форма та об'єм підземного простору київської Лаври. Це дозволило заповіднику отримати нові дані та поглибити розуміння структури печер, адже раніше на них можна було подивитися лише зсередини. Створення 3D-моделі підземелля ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України.

У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер
3D-модель печер Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Києво-Печерська Лавра — це монастирський комплекс, що належить до найважливіших історичних та релігійних об'єктів в Україні. Він має статус світової спадщини ЮНЕСКО.

Історія київської Лаври починається в XI столітті, коли Антоній Печерський оселяється у власноруч викопаній печері на дніпровському пагорбі. До нього згодом приєданился інші подвижники християнства і печери перетворились у систему пов'язаних між собою підземних ходів глибиною від 5 до 15 метрів. Підземних комплексів два — Ближні та Дальні печери. Коли до Антонія на дальніх печерах приєдналися інші ченці, він перейшов на сусідній пагорб і заснував Ближні печери. Загальна довжина печер становить понад 800 метрів.

Команда Skeiron також підготувала фільм про печери Києво-Печерської Лаври.

Влітку 2023 року компанія Skeiron почала оцифровувати головний храм Києво-Печерської Лаври — Успенський собор, аби захистити культурну спадщину під час війни.

А загалом, як повідомили в Мінкульті, у заповіднику "Києво-Печерська лавра" оцифрують близько 15 тисяч культурних об'єктів, з яких близько 2,5 тисячі – це документи.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Повістки
Надсилати повістки через Е-кабінет військовозобов'язаного наразі не планується — Міноборони
Володимир Зеленський
Е-кабінет військовозобов'язаного: Зеленський підписав закон
Застосунку "Київ Цифровий" виповнилось 3 роки, у нього понад 2,7 млн користувачів
Понад 2,7 млн користувачів: застосунку "Київ Цифровий" виповнюється 3 роки
ЦНАПи Київщини отримали планшети від Франції для обслуговування людей з інвалідністю
Інклюзивність адмінпослуг: ЦНАПи Київщини отримали планшети для обслуговування людей з інвалідністю
На початок