У Києво-Печерській Лаврі створили 3D-модель підземних печер

Фахівці української компанії Skeiron, яка займається оцифруванням культурної спадщини, створили 3D-модель підземних печер Києво-Печерської Лаври. Це важливо для збереження і відновлення пам'ятки у разі руйнувань і допоможе популяризувати історію Києва.

Про це йдеться у дописі Facebook Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Команда Skeiron оглянула Ближні та Дальні печери Лаври і "зафіксувала" всі приміщення і переходи з допомогою лазерного сканера.

3D-модель Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Фахівцям вдалося відобразити стародавню пам'ятку у вигляді 3D-моделі.

Мапа підземних ходів на території Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Ця модель опублікована у вільному доступі для перегляду й дослідження, зазначили представники заповідника.

У компанії Skeiron зазначають, що завдяки скануванню стали очевидними форма та об'єм підземного простору київської Лаври. Це дозволило заповіднику отримати нові дані та поглибити розуміння структури печер, адже раніше на них можна було подивитися лише зсередини. Створення 3D-моделі підземелля ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України.

3D-модель печер Києво-Печерської Лаври. Фото: Skeiron/Facebook

Києво-Печерська Лавра — це монастирський комплекс, що належить до найважливіших історичних та релігійних об'єктів в Україні. Він має статус світової спадщини ЮНЕСКО.

Історія київської Лаври починається в XI столітті, коли Антоній Печерський оселяється у власноруч викопаній печері на дніпровському пагорбі. До нього згодом приєданился інші подвижники християнства і печери перетворились у систему пов'язаних між собою підземних ходів глибиною від 5 до 15 метрів. Підземних комплексів два — Ближні та Дальні печери. Коли до Антонія на дальніх печерах приєдналися інші ченці, він перейшов на сусідній пагорб і заснував Ближні печери. Загальна довжина печер становить понад 800 метрів.

Команда Skeiron також підготувала фільм про печери Києво-Печерської Лаври.

Влітку 2023 року компанія Skeiron почала оцифровувати головний храм Києво-Печерської Лаври — Успенський собор, аби захистити культурну спадщину під час війни.

А загалом, як повідомили в Мінкульті, у заповіднику "Києво-Печерська лавра" оцифрують близько 15 тисяч культурних об'єктів, з яких близько 2,5 тисячі – це документи.