Польські фермери на 4 квітня планують чергову акцію протесту. Що відомо

У четвер 4 квітня фермери у Польщі планують вийти на чергову акцію протесту проти політики польської влади та "Зеленого курсу" ЄС.

Про це повідомляє польське радіо RFM.

Зазначається, що фермери збираються залишити снопи соломи та гній перед офісами депутатів і сенаторів.

"Буде гній під парламентськими офісами тих депутатів, які були за те, щоб Зелений курс залишився, щоб домовитися з Європейським Союзом", — сказав один з учасників протесту кореспондентці RFM Магдалені Грайнерт.

Водночас віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що більшість вимог протестуючих фермерів були виконані. Він також закликав не політизувати протест у штаб-квартирі Міністерства сільського господарства.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Що відомо про протести польських фермерів

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Вони вимагають обмежити або повністю заборонити ввезення дешевої сільгосппродукції з України, посилити підтримку національного тваринництва, а також висловлюватимуть незгоду зі стратегією ЄС "Зелений курс", яка передбачає досягнення нульових вуглецевих викидів до 2050 року.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.