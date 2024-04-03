НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Лиманщині бійці ДСНС врятували цуценя з вогняної пастки
ДСНСТВАРИНИЕКОЛОГІЯДОНБАСРегіони

На Лиманщині бійці ДСНС врятували цуценя з вогняної пастки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бійці ДСНС врятували цуценя з вогняної пастки
ДСНСник з врятованим цуценям. ДСНС у Донецькій області

У Лиманській громаді бійці ДСНС врятували цуценя. Воно опинилось у пастці коли зайнялась суха трава на відкритій території.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

Ввечері 2 квітня у селі Рідкодуб Лиманської громади зайнялась суха трава на відкритій території. Під час гасіння пожежі рятувальники побачили цуценя, яке опинилося у вогняній пастці, повідомили у ДСНС.

"Маленьке цуценя, перелякане й беззахисне, опинилося в пастці посеред вогняного пекла. Цьому чотирилапому малюку дуже пощастило, що поряд були рятувальники, які йому допомогли", — розповіли у ДСНС.

За даними рятувальників, пожежу було ліквідовано на площі 6 гектарів.

"Цей випадок – ще одне нагадування про те, якою жорстокою може бути людина до природи та тварин. Не будьте нелюдами! Не паліть сухостій, адже це домівка і прихисток для багатьох тварин, птахів та інших представників екосистеми", — написали у ДСНС.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Розмінування у зоні бойових дій
Розмінування звільнених територій: як працюють закарпатські сапери у зоні бойових дій
Чоловіка витягнули на медичних ношах.
У Львові госпіталізували чоловіка, який впав у ліфтову шахту
Сапери шукають вибухонебезпечні предмети
Планові роботи ДСНС на Київщині: жителів попереджають про звуки вибухів
Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік
Внаслідок пожежі у Мукачеві загинув чоловік
На початок