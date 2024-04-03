На Лиманщині бійці ДСНС врятували цуценя з вогняної пастки

У Лиманській громаді бійці ДСНС врятували цуценя. Воно опинилось у пастці коли зайнялась суха трава на відкритій території.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

Ввечері 2 квітня у селі Рідкодуб Лиманської громади зайнялась суха трава на відкритій території. Під час гасіння пожежі рятувальники побачили цуценя, яке опинилося у вогняній пастці, повідомили у ДСНС.

"Маленьке цуценя, перелякане й беззахисне, опинилося в пастці посеред вогняного пекла. Цьому чотирилапому малюку дуже пощастило, що поряд були рятувальники, які йому допомогли", — розповіли у ДСНС.

За даними рятувальників, пожежу було ліквідовано на площі 6 гектарів.

"Цей випадок – ще одне нагадування про те, якою жорстокою може бути людина до природи та тварин. Не будьте нелюдами! Не паліть сухостій, адже це домівка і прихисток для багатьох тварин, птахів та інших представників екосистеми", — написали у ДСНС.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram