На Миколаївщині попрощалися з полеглим на війні захисником Миколою Кравченком

У Южноукраїнську Миколаївської області попрощалися з молодшим сержантом Миколою Кравченком. Боєць загинув 26 березня 2024 року в бою біля населеного пункту Роботине на Запоріжжі.

Про це повідомили на сайті Южноукраїнської міської ради.

Провести в останню дорогу загиблого військового прийшли родина, побратими та жителі міста. Микола Кравченко жив у Южноукраїнську, працював у будівельній сфері на місцевих підприємствах.

Дуже любив транспорт, тож і плекав мрію про велику машину та про подорожі Україною. У квітні 2023 року сам пішов до військкомату. Своє рішення пояснив коротко: "Треба йти".

Портрет загиблого Миколи Кравченка. Фото: Южноукраїнська міська рада

За словами побратима загиблого старшого сержанта Володимира Кухницького, Микола багато разів брав участь у штурмах, забирав з-під обстрілів поранених та загиблих бійців. Маючи бойовий досвід, допомагав адаптуватися новачкам, згадує військовий.

На нього завжди можна було розраховувати, і ми знали, що він ніколи не підведе. Він був чесною, справедливою людиною, душею нашого колективу та справжнім Героєм.

Люди на прощанні з військовим. Фото: Южноукраїнська міська рада

"Микола під час служби здійснив свою мрію – придбав джип. Готувався до здійснення ще однієї мрії – збирався освідчитися коханій дівчині Світлані. Йому залишалося чотири дні до відпустки, але ж він замінив хворого побратима та вийшов на нуль. На жаль, в останнє…", — йдеться на сайті міської ради.

Воїна поховали на Алеї Слави Южноукраїнського кладовища.

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