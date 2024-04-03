Північний апеляційний суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва, яким у листопаді 2023 році задоволено позов Солом'янської окружної прокуратури. Йдеться про повернення столичній громаді земельної ділянки водного фонду по вулиці Петра Радченка.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що земельна ділянка входить в охоронну зону ландшафтного заказника місцевого значення "Совська балка" та парку відпочинку "Совський парк". Вона знаходиться в межах прибережної захисної смуги Ставка на струмках Совському та струмку в балці Проня. Її вартість сягає понад 390 млн. гривень.

Ландшафтний заказник "Совська балка". Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Правоохоронці встановили, що там, порушуючи вимоги земельного законодавства, підприємці самовільно збудували ресторан. Вони також незаконно зареєстрували право власності на нього.

"Господарський суд Києва погодився з доводами прокурорів та зобов'язав товариство повернути земельну ділянку столичній громаді та привести її у належний стан шляхом знесення самовільно зведених будівель. Не погоджуючись із рішенням суду товариство оскаржило його в апеляційному порядку", — йдеться у повідомленні.

Наразі Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва. Постанова набрала законної сили та підлягає виконанню. Прокуратура моніторитиме ситуацію, зокрема стосовно приведення ділянки природно-заповідного та водного фондів у належний стан.

Що відомо про повернення земельних ділянок у власність громади Києва

Прокурори відстояли в суді право киян на земельну ділянку прибережної смуги річки Дніпро, що розташовується у Гідропарку на пляжі "Золотий" на острові Венеціанський.

Господарський суд Києва розірвав договір оренди та зобов'язав товариство повернути місту земельну ділянку на Оболоні площею понад пів гектара.

До столичної громади повернулася земельна ділянка у Дарницькому районі вартістю понад 208 млн гривень. Одна з приватних фірм отримала землю в оренду для побудови багаторівневого паркінгу, але використовувала ділянку як платну автостоянку.

Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернули 3 тисячі гектарів Біличанського лісу. Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову.