НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка"
ПРОКУРАТУРАСудРегіониПодії

Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника &quot;Совська балка&quot;
Ландшафтний заказник "Совська балка". Фото: ОГПУ

Солом'янська окружна прокуратура Києва домоглася у суді повернення столичній громаді земельної ділянки водного фонду по вулиці Петра Радченка. Вона входить в охоронну зону ландшафтного заказника місцевого значення "Совська балка" та парку відпочинку "Совський парк".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що використання земель природно-заповідного фонду обмежене. Спірна територія — невід'ємний елемент екосистеми та перебуває під охороною держави. Вартість земельної ділянки становить понад 390 млн грн.

Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка"
Ландшафтний заказник "Совська балка". Фото: ОГПУ

Прокурори звернулися до Господарського суду з позовом, зазначаючи, що земельна ділянка Київрадою у власність чи користування будь-яким фізичним чи юридичним особам не передавалась.

Правоохоронці поінформували, що суд повністю погодився з доводами прокурора стосовно самовільного будівництва нежитлових споруд та незаконної реєстрації права власності на них.

"Рішенням Господарського суду Києва скасовано державну реєстрацію самовільно збудованих об'єктів. Товариство зобов'язано повернути земельну ділянку столичній громаді з приведенням у належний стан, тобто знесення цього майна",— йдеться у повідомленні.

Що відомо про повернення земельних ділянок та будівель у власність громади Києва

Громаді Києва повернули незаконно відчужену адміністративну будівлю вартістю понад 159 млн гривень. Приміщення знаходиться на проспекті Павла Тичини.

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення Київради. На його підставі товариство орендувало земельну ділянку вартістю 24 млн гривень без проведення земельних торгів.

Також прокурори відстояли у касаційному суді право киян на земельну ділянку прибережної захисної смуги річки Дніпро, що розташовується у Гідропарку на пляжі "Золотий" на острові Венеціанський.

Господарський суд Києва розірвав договір оренди та зобов'язав товариство повернути місту земельну ділянку на Оболоні площею понад пів гектара та вартістю 24 мільйони гривень.

До столичної громади повернулася і земельна ділянка у Дарницькому районі вартістю понад 208 млн гривень. Одна з приватних фірм отримала землю в оренду площею понад 4 га на вул. Ревуцького. Планували побудувати багаторівневий паркінг, але використовували ділянку як платну автостоянку.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі судитимуть освітянку та депутатку від ОПЗЖ за фактом колабораціонізму
Депутатці Приазовської селищної ради Запорізької області повідомили про підозру в колабораціонізмі
Чергове засідання суду у справі Нелі Штепи не відбулось
Чергове засідання суду у справі Нелі Штепи не відбулось
Директору комунального підприємства Конотопської міської ради повідомили про підозру
Директору комунального підприємства Конотопської міської ради повідомили про підозру
Судитимуть студентку, яка у Маріуполі знімає сюжети для проросійського телеканалу
Судитимуть студентку, яка у Маріуполі знімає сюжети для проросійського телеканалу
На початок