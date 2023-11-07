Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка"

Солом'янська окружна прокуратура Києва домоглася у суді повернення столичній громаді земельної ділянки водного фонду по вулиці Петра Радченка. Вона входить в охоронну зону ландшафтного заказника місцевого значення "Совська балка" та парку відпочинку "Совський парк".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що використання земель природно-заповідного фонду обмежене. Спірна територія — невід'ємний елемент екосистеми та перебуває під охороною держави. Вартість земельної ділянки становить понад 390 млн грн.

Ландшафтний заказник "Совська балка". Фото: ОГПУ

Прокурори звернулися до Господарського суду з позовом, зазначаючи, що земельна ділянка Київрадою у власність чи користування будь-яким фізичним чи юридичним особам не передавалась.

Правоохоронці поінформували, що суд повністю погодився з доводами прокурора стосовно самовільного будівництва нежитлових споруд та незаконної реєстрації права власності на них.

"Рішенням Господарського суду Києва скасовано державну реєстрацію самовільно збудованих об'єктів. Товариство зобов'язано повернути земельну ділянку столичній громаді з приведенням у належний стан, тобто знесення цього майна",— йдеться у повідомленні.

Що відомо про повернення земельних ділянок та будівель у власність громади Києва

Громаді Києва повернули незаконно відчужену адміністративну будівлю вартістю понад 159 млн гривень. Приміщення знаходиться на проспекті Павла Тичини.

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення Київради. На його підставі товариство орендувало земельну ділянку вартістю 24 млн гривень без проведення земельних торгів.

Також прокурори відстояли у касаційному суді право киян на земельну ділянку прибережної захисної смуги річки Дніпро, що розташовується у Гідропарку на пляжі "Золотий" на острові Венеціанський.

Господарський суд Києва розірвав договір оренди та зобов'язав товариство повернути місту земельну ділянку на Оболоні площею понад пів гектара та вартістю 24 мільйони гривень.

До столичної громади повернулася і земельна ділянка у Дарницькому районі вартістю понад 208 млн гривень. Одна з приватних фірм отримала землю в оренду площею понад 4 га на вул. Ревуцького. Планували побудувати багаторівневий паркінг, але використовували ділянку як платну автостоянку.