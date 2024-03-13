НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Верховний Суд вирішив долю Біличанського лісу: його повернули громаді Києва
КМДАІНФРАСТРУКТУРАМІСЦЕВА ВЛАДАЕКОЛОГІЯСудРегіони

Верховний Суд вирішив долю Біличанського лісу: його повернули громаді Києва

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Верховний Суд вирішив долю Біличанського лісу: його повернули громаді Києва
Біличанський ліс, Wikipedia

Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернули 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради.

Йдеться про неправомірне розширення території Коцюбинського в 2021 році завдяки Біличанському лісу, який є частиною Національного природного парку "Голосіївський".

"Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах", — зазначив Кличко.

Що відомо про скандал довкола Біличанського лісу

Біличанський ліс є найбільшим у Європі нацпарком у межах міста. Біличанський ліс є територією міста Києва та входить до складу Національного природного парку Голосіївський. Ця зона має найвищий природоохоронний статус. За даними руху Чесно, Біличанський ліс — частину Святошинського району Києва — намагаються забудувати з 2008 року. Схему спробували провести через сусідні до столиці селищні ради — Коцюбинську та Гостомельську.

Ще у жовтні 2021 року Київська міська державна адміністрація (КМДА) звернулася до Кабінету міністрів, а також до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) через те, що Бучанська райрада "протиправно розширила кордони київських лісів".

У травні 2023 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо протиправної реєстрації та використання півтора гектарів Біличанського лісу, повідомив "Рух Чесно"з посиланням на адміністрацію національного парку "Голосіївський".

У червні суд повернув у державну власність шість земельних ділянок Біличанського лісу, загальна площа яких становить майже гектар, а вартість — 36 млн гривень. Про це Київська обласна прокуратура повідомила в Телеграмі.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Києві 24 учасників добровольчих батальйонів нагородили медалями Честь. Слава. Держава
У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
урок жестової мови
У закладах культури Києва вивчатимуть основи жестової мови
Transport Ticketing Global
Київ отримав нагороду Transport Ticketing за впровадження сервісів мобільності
Розклад фунікулера та мапа виходів з метро: що додали в &quot;Київ Цифровий&quot;
Розклад фунікулера та мапа виходів з метро: що додали в "Київ Цифровий"
На початок