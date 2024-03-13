Верховний Суд вирішив долю Біличанського лісу: його повернули громаді Києва

Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернули 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради.

Йдеться про неправомірне розширення території Коцюбинського в 2021 році завдяки Біличанському лісу, який є частиною Національного природного парку "Голосіївський".

"Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах", — зазначив Кличко.

Що відомо про скандал довкола Біличанського лісу

Біличанський ліс є найбільшим у Європі нацпарком у межах міста. Біличанський ліс є територією міста Києва та входить до складу Національного природного парку Голосіївський. Ця зона має найвищий природоохоронний статус. За даними руху Чесно, Біличанський ліс — частину Святошинського району Києва — намагаються забудувати з 2008 року. Схему спробували провести через сусідні до столиці селищні ради — Коцюбинську та Гостомельську.

Ще у жовтні 2021 року Київська міська державна адміністрація (КМДА) звернулася до Кабінету міністрів, а також до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) через те, що Бучанська райрада "протиправно розширила кордони київських лісів".

У травні 2023 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо протиправної реєстрації та використання півтора гектарів Біличанського лісу, повідомив "Рух Чесно"з посиланням на адміністрацію національного парку "Голосіївський".

У червні суд повернув у державну власність шість земельних ділянок Біличанського лісу, загальна площа яких становить майже гектар, а вартість — 36 млн гривень. Про це Київська обласна прокуратура повідомила в Телеграмі.