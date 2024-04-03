76-річний волонтер Григорій Янченко, який пересувається на кріслі колісному, в Ужгороді збирає гроші на підтримку ЗСУ. Розповідає, впродовж п’яти місяців з цією метою відвідав понад десять міст України.

Волонтерити Григорій Янченко почав 10 років тому. За його словами, за цей час вдалося назбирати близько 8 мільйонів гривень для українських військових.

"Мій шлях до волонтерства розпочався з 2014 року. Ми поїхали 29 березня до наших військових на кордон. Ми там потім вже зрозуміли волонтерську діяльність, як потрібно, що потрібно везти, для чого і чому", — розповідає Григорій Янченко.

Ідею збирати гроші для захисників Григорію Янченку підказала його дружина Тамара.

"Просто вона надихнула на це — потрібно щось робити. Вона говорить: "Ти просто катаєшся по місту, без ніякої цілі, ти можеш поставити відерце, написати там "Допомога ЗСУ", їздити та збирати кошти". Те, що вона сказала, я вдосконалив і почав з іншими волонтерами возити на схід. Ви розумієте, що сам я б не зміг це перетворити у реальність. Тобто я б зміг, зібрати гроші, щоб закупити все, але відвести було б дуже складно", — додає волонтер.

Волонтер Григорій Янченко. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

Військовий Олег Куц, який після поранення на Запорізькому напрямку зараз проходить реабілітацію в Ужгороді, отримав від Григорія Янченка оберіг. Волонтер зазначає, що обереги освячені та оберігають захисників.

"Дякую людям, які нам допомагають. Вони, взагалі, державі допомагають не тільки нам. Ми частина тільки. Не забувають, про те, що є війна, вона стала буденністю. Як один з аспектів життя залишився", — розповідає Олег Куц.

З 2014 року Григорій Янченко збирав гроші на потреби військових у Херсоні та Запоріжжі. Впродовж останніх п’яти місяців збирає гроші в містах України. За його словами, об’їхав понад десять міст.

"Я ніколи не був в Ужгороді. Але вирішив на цей час приїхати, щоб ужгородці змогли якось вкласти свої гроші, донати для допомоги нашим військовим, які воюють на фронті та захищають нас", — каже Григорій Янченко.

Збирати гроші для ЗСУ волонтер Григорій Янченко в Ужгороді буде впродовж тижня, потім поїде в Мукачево та Чернівці.

Волонтер Григорій Янченко. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

"В мене одна мрія: просто проїхати по всій Україні і надолужити те, що я не зміг отримати впродовж свого життя. Це Карпати, Закарпаття. Моя мрія відвідати, але не отак, те, що я зараз роблю, а просто проїхати, відпочити, подивитися", — додає волонтер, розповідаючи про свою мрію після перемоги.

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