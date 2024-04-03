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На Миколаївщині запрацювали "Зелені кімнати" для допитів дітей в поліцейському відділку
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На Миколаївщині запрацювали "Зелені кімнати" для допитів дітей в поліцейському відділку

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"Зелена кімната" для роботи з дітьми запрацювала в Вознесенському районному управлінні поліції. Простір облаштували, таким чином, щоб допит або опитування дітей відбувалось в неформальній інтерактивній формі.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник начальника Вознесенського районного управління поліції з превентивної діяльності Олександр Горін.

"Зелені кімнати" створюються для того, щоб можна було спілкуватись з дитиною — дізнатись інформацію від неї. Незалежно від її статусу — свідок, учасник або дитина правопорушник", — говорить Олександр Горін.

За словами посадовця, роботи з підлітками та дітьми в громаді вистачає.

На Миколаївщині запрацювали "Зелені кімнати" для допитів дітей в поліцейському відділку
Заступник начальника Вознесенського районного управління поліції з превентивної діяльності Олександр Горін. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Проєкт реалізували силами громади, громадської організації, закордонного фонду та поліцейських.

"Всі приміщення були відремонтовані за кошти місцевого бюджету. Обладнання устаткування це була саме робота наших партнерів. А ГУНП вже надали нам ті приміщення в яких ми сьогодні знаходимось", — розповідає міський голова Вознесенська Євгеній Величко.

На Миколаївщині запрацювали "Зелені кімнати" для допитів дітей в поліцейському відділку
Міський голова Вознесенська Євгеній Величко. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

"Зелена кімната" складається з двох частин. В одному з приміщень м’які меблі, стіл, іграшки, книжки та інші цікаві дітям речі. Деякі з них несуть подвійне призначення.

Зі слів представниці ГО "Агенції економічного розвитку" Олени Шевчук, за допомогою іграшок дітям буде легше сприйматися спілкування з поліцейськими — візуально та тактильно.

"Наприклад, якщо дитина стала свідком якогось злочину чи правопорушення. Яке треба показати де воно було вчинено, тому в нас власне є будиночок, щоб вона могла показати розташування кімнати де це є", — розповіла Олена Шевчук.

На Миколаївщині запрацювали "Зелені кімнати" для допитів дітей в поліцейському відділку
"Зелена кімната", де спілкуються з дітьми. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Інша кімната облаштована для правоохоронців, прокурорів, адвокатів та інших залучених в процесі людей. В кімнаті з психологом, встановлена камера, яка пише звук. Учасники процесу, через гарнітуру можуть транслювати психологу питання, які він ставитиме дитині.

Дане відео може використовуватись, як доказ у кримінальному провадженні.
На Миколаївщині запрацювали "Зелені кімнати" для допитів дітей в поліцейському відділку
Кімната для правоохоронців, прокурорів, адвокатів та інших залучених в процесі людей. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

За словами начальника відділу ювенальної ГУНП в Миколаївській області Сергія Демидова, записані матеріали дозволять уникнути повторних допитів, які можуть негативно, в моральному плані, впливати на дитину.

Подібні "зелені кімнати" днями розпочали роботу в Баштанці та Первомайську. В планах облаштувати їх у всіх райвідділах області та обласного центру.

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