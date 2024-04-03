Комунальні підприємства Донеччини отримали від Німеччини 65 генераторів — ОВА

Комунальні підприємства Донеччини, які забезпечують водозабезпечення та опалення області отримали від Німеччини 65 генераторів.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"Комунальні підприємства області отримали ще 65 генераторів від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 16 генераторів різної потужності отримало ОКП "Донецьктеплокомуненерго". Вони будуть використані для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років", — йдеться у повідомленні.

У ОВА додали, що 29 генераторів передали комунальному підприємству "Компанія "Вода Донбасу", необхідні для стабільного водозабезпечення області, а 20 генераторів отримало КП "Благоустрій" Слов'янської міської ради. Вони будуть залучені у разі відсутності електропостачання на території громади.

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