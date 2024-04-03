НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Комунальні підприємства Донеччини отримали від Німеччини 65 генераторів — ОВА
ДОНБАСЕНЕРГЕТИКАІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Комунальні підприємства Донеччини отримали від Німеччини 65 генераторів — ОВА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Німецькі генератори, Донецька область
Генератори від Німеччини для Донецької області. Донецька ОВА

Комунальні підприємства Донеччини, які забезпечують водозабезпечення та опалення області отримали від Німеччини 65 генераторів.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

"Комунальні підприємства області отримали ще 65 генераторів від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 16 генераторів різної потужності отримало ОКП "Донецьктеплокомуненерго". Вони будуть використані для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років", — йдеться у повідомленні.

У ОВА додали, що 29 генераторів передали комунальному підприємству "Компанія "Вода Донбасу", необхідні для стабільного водозабезпечення області, а 20 генераторів отримало КП "Благоустрій" Слов'янської міської ради. Вони будуть залучені у разі відсутності електропостачання на території громади.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Евакуація з Авдіївського напрямку, Донецька область, квітень 2024 року
Вдарили за сто метрів від екіпажу: армія РФ обстріляла поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку
ЗСУ, український боєць
Армія РФ намагається просунутися на Авдіївському напрямку: поблизу яких населених пунктів
Уражена військова техніка РФ
Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" за місяць уразили та знищили понад 190 одиниць військової техніки РФ поблизу Бахмута
СБУ затримала військового, якого підозрюють у наведенні ракет РФ на Донеччині
Наводив російські ракети по позиціях Сил оборони на Донеччині: СБУ затримала "крота" в ЗСУ
На початок