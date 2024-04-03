На ТОТ Херсонщини у школи завезли російську літературу з Білорусі — ЦНС

З Білорусі у захоплені окупаційною владою школи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області завезли книги з російської літератури.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Літературу передав "Фонд Оксія Талая" з Білорусі, більшість з них є суто пропагандистськими та частиною російської літератури. Також учасники "фонду" пообіцяли російським окупантам допомогти в організації "уроків патріотизму", йдеться у повідомленні.

Раніше у ЦНС повідомили, що у тимчасово окуповані бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки завезли партію пропагандистських книг з Рязані РФ.

Також за даними Центру нацспротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області у захоплених РФ школах примусово відкривають "Музеї СВО".

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