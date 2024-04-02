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"Музеї СВО". На окупованій Херсонщині дітям розповідають історії про "визволителів"
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"Музеї СВО". На окупованій Херсонщині дітям розповідають історії про "визволителів"

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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у захоплених РФ школах примусово відкривають "Музеї СВО".

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, у “музеях СВО” школярам розповідають викривлену реальність, де російські окупанти представлені "визволителями".

"Музеї орієнтовані на учнів початкових класів та розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим", — йдеться у повідомленні.

Раніше Центрі нацспротиву повідомили, що на тимчасово окуповані території Херсонської області російські окупанти завезли партію пропагандистських книг з Рязані РФ.

Також відомом, що після проведення фейкових виборів президента РФ, російські окупанти почали проводити інвентаризацію майна жителів лівобережної Херсонської області.

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