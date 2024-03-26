На тимчасово окуповані території Херсонської області російські окупанти завезли партію пропагандистських книг з Рязані РФ.
Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.
Книги завезли у тимчасово окуповані бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки, повідомляє ЦНС.
"Традиційно більшість книг є псевдоісторичними, адже саме на фейкове бачення історії ставить ставку Кремль у своїй пропаганді. Натомість українські книги спалюють або викидають", — йдеться у повідомленні.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.