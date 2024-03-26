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На ТОТ Херсонщини у бібліотеки завезли пропагандистські псевдоісторичні книги з РФ — ЦНС
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На ТОТ Херсонщини у бібліотеки завезли пропагандистські псевдоісторичні книги з РФ — ЦНС

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На тимчасово окуповані території Херсонської області російські окупанти завезли партію пропагандистських книг з Рязані РФ.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Книги завезли у тимчасово окуповані бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки, повідомляє ЦНС.

"Традиційно більшість книг є псевдоісторичними, адже саме на фейкове бачення історії ставить ставку Кремль у своїй пропаганді. Натомість українські книги спалюють або викидають", — йдеться у повідомленні.

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