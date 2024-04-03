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Шмигаль прибув до Естонії. Він зустрінеться із президентом країни, прем'єркою та спікером парламенту
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Шмигаль прибув до Естонії. Він зустрінеться із президентом країни, прем'єркою та спікером парламенту

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Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 3 квітня, прибув з офіційним візитом до Талліна (Естонія). Він зустрінеться з естонським президентом Аларом Карісом, очільницею уряду Каєю Каллас і спікером парламенту Лаурі Хуссаром.

Про це повідомляє ERR.

Свій візит глава українського уряду розпочне із зустрічі зі спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром, потім зустрінеться з президентом Аларом Карісом.

Під час зустрічі з Каєю Каллас вони обговорять всебічну підтримку України, включно з відновленням постраждалої від війни країни. Крім того, буде обговорено тему використання заморожених російських активів, притягнення РФ до відповідальності за злочини та тему санкцій. Не залишиться поза увагою і шлях України до Європейського союзу і НАТО.

Видання пише, що напередодні зустрічі із Шмигалем Каллас заявила про продовження підтримки України у військовій, економічній та політичній сферах.

"Ми віримо в перемогу України і в те, що зло може бути переможено", – сказала прем'єрка Естонії.

Вона наголосила, що настав "вирішальний момент" і слід продовжувати фокусувати свою увагу на підтримці України.

"Ми не маємо відволікатися на внутрішньополітичні питання, особливо в контексті майбутніх виборів у Європі та за її межами. Якщо агресія Росії в Україні виправдає себе, ми всі опинимося в набагато небезпечнішому світі", — сказала Каллас.

Увечері прем'єр-міністри разом відвідають Меморіал жертвам комунізму на Маар'ямяе. Крім того, Шмигаль виступить із промовою перед студентами та викладачами Талліннського технічного університету.

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