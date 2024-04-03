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Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн
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Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн

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Уряд Латвії 3 квітня затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні на 2024 рік на суму майже 10 мільйонів євро. Кошти підуть на відбудову та підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради України.

Зазначається, що 5,3 млн євро підуть на відбудову України, а ще 4,3 млн — на підтримку української армії через Європейський фонд миру.

За словами заступниці голови Верховної ради Олени Кондратюк, урядовий план на 2024 рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в Євросоюз.

У грудні 2023 року міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що держава від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні допомоги на 595 мільйонів євро — 0,85% ВВП.

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