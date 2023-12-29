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Латвія з початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні допомоги на майже 1% свого ВВП
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Латвія з початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні допомоги на майже 1% свого ВВП

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Латвія з початку повномасштабного вторгнення РФ надала Україні допомоги на майже 1% свого ВВП
Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш. Фото: пресслужба Кабміну Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що держава від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні допомоги на 595 мільйонів євро — 0,85% ВВП.

Про це дипломат повідомив у щорічному звіті про латвійську зовнішню політику, передає видання Delfi.

Як зазначив Каріньш, підтримка України здійснюється через:

  • активний міждержавний діалог;
  • військову, фінансову та гуманітарну допомогу для зменшення наслідків російської агресії та підтримки реформ.

Латвія підтримує зусилля України з євроінтеграції та початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу, а також зміцнення військового потенціалу та проведення необхідних реформ, щоб могла вступити у НАТО, як тільки дозволять обставини, вказав міністр.

Глава МЗС розповів, що Латвія продовжує брати участь у процесі відновлення України, приділяючи особливу увагу Чернігівській області.

Каріньш поінформував, що у 2023 році одночасно з реалізацією проєктів з подолання наслідків війни тривала реалізація проєктів із підтримки євроінтеграції України, на які було виділено понад 500 000 євро.

За словами міністра, від початку вторгнення у Ризькій Східній лікарні, лікарні Страдиньша та реабілітаційному центрі "Вайварі" пройшли лікування і реабілітацію 240 українських військових.

"На рівні Європейського союзу Латвія виступає за зміну підходу до підтримки України, заявляючи, що вона має бути більш систематичною і сфокусованою на тривалому періоді, оскільки у РФ все ще достатньо ресурсів для продовження агресії", — підкреслив глава МЗС.

Каріньш запевнив, що Латвія рішуче підтримує створення до 2027 року інструменту підтримки України у розмірі 50 мільярдів євро для надання макрофінансової допомоги та підтримки реформ.

Міністр додав, що на двосторонній основі Латвія продовжувала надавати Україні всі види військової допомоги, обсяг якої з початку агресії склав 370 мільйонів євро. Зокрема відправила:

  • безпілотні літальні апарати;
  • вертольоти;
  • гаубиці;
  • зброю;
  • індивідуальне спорядження;
  • боєприпаси;
  • протитанкове озброєння;
  • ПЗРК Stinger.

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