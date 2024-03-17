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Після Путіна Росія все одно загрожуватиме Європі — глава МЗС Латвії
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Після Путіна Росія все одно загрожуватиме Європі — глава МЗС Латвії

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Латвія
Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш під час пресконференції у Вільнюсі, Литва, 8 березня 2024 року. Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш переконаний, що навіть коли президент РФ Володимир Путін зійде з політичної арени, імперські претензії Росії, які нині руйнівним чином проявляються в Україні, продовжуватимуть загрожувати Європі.

Про це Кріш’яніс Каріньш розповів в інтерв'ю The Telegraph.

"Європі доведеться мати справу з небезпечною Росією на довгий час, а імперіалістичні амбіції РФ переживуть Путіна", — заявив Каріньш.

За його словами, з погляду НАТО, Європі ще довго "доведеться мати справу із проблемною та небезпечною Російською Федерацією".

"Навіть після закінчення цієї війни, а всі війни зрештою закінчуються — ми все одно матимемо проблему у Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", — сказав глава латвійської дипломатії.

На думку Каріньша, смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії минулого місяця та "фіктивні" президентські вибори у Росії лише підкреслюють цей суворий факт.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що у Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", — пояснив свою позицію дипломат.

Каріньш наголосив, що саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО "сильної та прозорої політики стримування".

"Немає жодного уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними. Але якщо РФ вторгнеться в одну з балтійських країн, вона вторгнеться в Альянс", — підкреслив міністр закордонних справ Латвії.

Раніше латвійське управління з питань міграції передало прикордонній службі дані про близько 800 росіян, які не мають права на перебування в країні. Тих росіян які залишились на території Латвії мають депортувати.

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