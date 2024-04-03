У Чернівцях замість недобудованого спорткомплексу на вулиці Головній, 265-А біля заводу "Кварц" хочуть звести багатоквартирний житловий будинок з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Водночас рішення про зміну цільового призначення землі на останній сесії міськради не підтримали. Суспільне Чернівці розповідає, що відомо про довгобуд.

Рішення про зміну цільового призначення розглядатимуть на наступній сесії 25 квітня, сказав під час пресконференції міський голова Роман Клічук.

"Довгобуд уже понад 20 років"

За словами Клічука, будівництво споруди припинилося понад 20 років тому.

Спочатку там планували збудувати фізкультурно-оздоровчий комплекс. Потім його хотіли переробити на Палац спорту з кіноконцертним залом і великими спортивними приміщеннями. Згодом цю будівлю викупила церква християн віри євангельської, а потім продала хмельницькому забудовнику. Він намагався змінити цільове призначення земельної ділянки – зі спортивної на житлову, але йому відмовили, розповідав заступник міського голови Василь Зазуляк у коментарі Молодому Буковинцю.

"Призначення цієї ділянки – будівництво спортивної інфраструктури. І хоч ділянка у привабливому місці, але ці обмеження не дозволяють звести житловий будинок. Для такого будівництва потрібно на сесії міської ради змінювати призначення ділянки. Забудовник не зміг цього зробити. Тож спортивний комплекс перетворився на довгобуд, і я не думаю, що його продовжать будувати як спортивний комплекс. Вважаю, щоби той довгобуд припинив ним бути, потрібно дозволити будувати житло із часткою спортивної інфраструктури", — казав Зазуляк.

За його словами, будівля, що була зведена колись на тому місці, уже не придатна для будівництва, її потрібно зносити.

Змінився власник

За словами Клічука, зараз приміщення напроти заводу "Кварц" викупив новий власник. Це товариство з обмеженою відповідальністю "КРОМАКС БУД".

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини