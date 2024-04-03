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Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб

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Війна в Україні, авіація ЗСУ завдала ударів по окупантах РФ, Сили оборони
Авіація ЗСУ на війні в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів РФ, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 4 БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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