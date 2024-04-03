Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів РФ, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 4 БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.