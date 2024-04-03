У ніч проти 3 квітня сили протиповітряної оборони знищили 4 "шахеди" у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що вночі 3 квітня військо РФ ударило по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосувало 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.
"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили: вночі збили 4 "шахеди". Телеграм Повітряних Сил