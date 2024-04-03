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Росія на війні в Україні втратила понад 444 тисячі військових — Генштаб
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Росія на війні в Україні втратила понад 444 тисячі військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
Російські військові в Україні 30 липня 2022 року. AP

Станом на ранок 3 квітня ня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 444 370 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 710 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 13368 (+18) од,
  • артилерійських систем — 11142 (+30) од,
  • РСЗВ — 1025 (+2) од,
  • засоби ППО — 745 (+1) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8796 (+17),
  • крилаті ракети — 2059 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14813 (+30) од,
  • спеціальна техніка — 1838 (+6).

Дані уточнюються.

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