Росія на війні в Україні втратила понад 444 тисячі військових — Генштаб

Станом на ранок 3 квітня ня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 444 370 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 710 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 13368 (+18) од,
- артилерійських систем — 11142 (+30) од,
- РСЗВ — 1025 (+2) од,
- засоби ППО — 745 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8796 (+17),
- крилаті ракети — 2059 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка — 1838 (+6).
Дані уточнюються.
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