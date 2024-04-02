Зеленський і прем’єр Португалії обговорили підписання безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, під час якої обговорили підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Президент привітав Монтенегру зі вступом на посаду і подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав "плідної роботи".

"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", — зазначив Зеленський.