3 квітня — 770 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Російські військові вдарили по Дніпру, 18 людей отримали поранення. Загалом через атаку пошкоджені підприємство, дитячий садочок, школи та будинки.
- Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.
- Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років.
- Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста Суми.
Зеленський і прем’єр Португалії обговорили підписання безпекової угоди
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, під час якої обговорили підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
Президент привітав Монтенегру зі вступом на посаду і подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав "плідної роботи".
"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", — зазначив Зеленський.
В Україні впроваджують посаду військового омбудсмена. За що він відповідатиме
В Україні створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке слідкуватиме за дотриманням прав військових та їх сімей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що інституція перевірятиме такі потенційні порушення:
• забезпечення військовослужбовців • право на відпустку • недопущення зловживання правами командирів • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги • соціальні гарантії • порушення гендерної рівності.
"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.
В "українській кризі" не повинно бути переможців і переможених — МЗС Китаю
Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати "звичайні" відносини Пекіна з Росією.
Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, передає Укрінформ.
Зауваживши, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну — ред.) послідовна, чітка і прозора, Ван зазначив, що існує ризик подальшого загострення "кризи", тому слід докладати зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів, а не війни.
"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", — сказав речник МЗС.
Ван зазначив, що Китай не передавав жодній стороні зброю чи військове обладнання, тому не варто дискредитувати "звичайні" відносини Пекіна з Росією. "Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", — заявив він.
РФ завдала удару по Мерефі на Харківщині: влучання зафіксували у промисловій зоні
Є влучання в землю в промисловій зоні, повідомив Суспільне Харківголова місцевої громади Веніамін Сітов.
Інформації про поранених станом на 18:50 у мерії не отримували. Нині фахівці оглядають місце влучання та встановлюють тип озброєння, яким росіяни били по місту.
Зеленський відповів на засудження ООН ударів на НПЗ та завод "шахедів" у Татарстані
Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані і наголосив, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом.
Він подякував "різним міжнародним організаціям", які засуджують і фокусуються на ударах по Україні.
Водночас Зеленський наголосив, що представники міжнародних організацій можуть засуджувати удари по НПЗ чи військові об'єкти на території РФ та ТОТ після того, як вони приїдуть подивляться як живуть люди у Харкові.
"Мені здається, для того, щоб врешті-решт зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", — сказав він.
Президент вважає, що західні партнери мають підтримувати українську відповідь.
Своєю чергою Александр Стубб погодився зі словами Зеленського, що Росія розуміє лише мову сили.
"Війна – це супутні збитки і хоч би хто атакував (НПЗ в Росії – ред.) вони знають, що вони роблять. Вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі повсякчас", – сказав він і додав, що війна – це річ "брутальна і тяжка".
Латвія затвердила новий пакет допомоги Україні
Уряд Латвії затвердив новий пакет допомоги Україні на суму майже 10 мільйонів євро: 5,3 мільйони спрямують на відбудову країни, решту — на підтримку української армії через Європейський фонд миру, повідомили у ВР.
Кулеба обговорив поставки Patriot із главами МЗС Польщі та Іспанії
Україна наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому їй для захисту потрібні ЗРК Patriot та інші системи ППО.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на зустрічі зі своїми колегами з Іспанії та Польщі Хосе Мануелем Альбаресом та Радославом Сікорським.
Кулеба подякував Іспанії за допомогу.
"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Ми обговорили важливість спільних зусиль для зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі", — заявив міністр.
Україна та Фінляндія уклали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомив Зеленський за результатами візьму Стубба до Києва.
Фінляндія зобовʼязалась надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній та у сфері реформ. Також Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону та критичної інфраструктури, а також здійснюватиме лікування українських військових.
Документ чинний протягом десяти років.
Президент Стубб оголосив про виділення Фінляндією 23-го пакета допомоги на суму 188 мільйонів євро, в який увійшли системи ППО та боєприпаси, повідомля кореспондентка Суспільного.
Також Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.
Латвія виділила для України новий пакет допомоги на майже €10 млн
Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні на 2024 рік на суму майже 10 мільйонів євро, повідомляє пресслужба Верховної ради України.
5,3 млн євро підуть на відбудову України, а ще 4,3 млн — на підтримку української армії через Європейський фонд миру.
За словами заступниці голови Верховної ради Олени Кондратюк, урядовий план на 2024 рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в Євросоюз.
За березень Росія випустила по Україні понад 400 ракет, 600 "шахедів" і три тисячі авіабомб
Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за цей березень Росія застосувала проти України 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Найбільше потерпають прифронтові території.
"Наш Харків, більш ніж мільйонне місто, зазнає ударів ракет і дронів з першого дня цієї війни. Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків", — написав Зеленський.
Вибухи на прикордонні: росіяни атакували три громади на Чернігівщині
Російські війська за добу 2 квітня атакували з безпілотників та мінометів ти прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська
Прикордонники зафіксували вісім вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем’яч.
Семенівська
Чотири вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Янжулівка.
Сновська
Прикордонники зафіксували:
- 18 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Клюси;
- два вибухи з FPV-дронів в напрямку села Клюси;
- 17 вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Єліне.
МЗС: Кулеба у Брюсселі візьме участь у засіданні Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей
Глава української дипломатії Дмитро Кулеба 3-4 квітня відвідає з робочим візитом штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Також міністр проведе низку двосторонніх зустрічей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Зокрема Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї.
У МЗС зазначили, що важливими темами зустрічей також стануть українська "формула миру", використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми.
На Донеччині від обстрілу РФ поранені троє людей
Троє мирних жителів міста Миколаївка Донецької області поранені внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомив начальник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.
"За 2 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Миколаївці", — йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними ОВА, в області від початку вторгнення 1898 людей загинули від атак армії РФ, 4 756 людей зазнали поранень. Дані не остаточні, адже, як нагадав Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.
На територію Сумської та Краснопільської громад війська РФ скинули керовані авіабомби
Вночі та зранку 3 квітня російські військові здійснили п'ять обстрілів територій Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Краснопільська та Середино-Будська громади.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
По території Сумської громади армія РФ здійснила два авіаудари двома керованими авіаційними бомбами. Була пошкоджена сумська приміська цивільна інфраструктура.
Також три удари керованими авіаційними бомбами російські армійці завдали по території Краснопільської громади.
По території Хотінської громади війська РФ вдарили з мінометів (10 вибухів).
8 мін скинули російські солдати на територію Середино-Будської громади.
Пошкоджені будинки та газогін. За добу армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини
За минулу добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами перебували Токарівка, Антонівка, Садове, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Михайлівка, Зміївка, Тягинка та Херсон.
Військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджені багатоповерхівка, п'ять приватних будинків, господарська споруда та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає. Одна людина загинула.
Ювенальні прокурори: 538 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ
Більше ніж 1818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 3 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 538 дітей загинули та понад 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 344, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 130, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100.
- 2 квітня внаслідок обстрілу військом РФ с. Новоосинове Куп’янського району Харківської області загинув 11-річний хлопчик.
- 2 квітня через обстріл військами РФ м. Дніпро постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років.
Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів РФ, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.
У лікарні помер хлопчик, поранений внаслідок обстрілу військом РФ села на Харківщині — Синєгубов
У лікарні помер 11-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу росіянами села Новоосинове Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
2 квітня Синєгубов повідомив про обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району та загибель чоловіка.
Яка безпекова ситуація на Дніпропетровщині 3 квітня
Армія РФ в ніч на 3 квітня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Скинули боєприпас з дрона. Поранених та загиблих немає.
За уточненою інформацією, через удар по Дніпру 2 квітня пошкоджено чотири заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.
Армія РФ за минулу добу завдала 389 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 2 квітня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 389 ударів по містах та селах Запорізької області:
- два авіаційні — по Малій Токмачці та Роботиному;
- 18 разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці;
- 101 безпілотником атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Степногірськ;
- 268 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового.
"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Генштаб: за добу російське військо втратило 710 військових
Станом на ранок 3 квітня ня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 444 370 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 710 військових.
Повітряні Сили: вночі збили 4 "шахеди"
У ніч проти 3 квітня сили протиповітряної оборони знищили 4 "шахеди" у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що вночі 3 квітня військо РФ ударило по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосувало 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.
"Шахеди" були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.
На Новопавлівському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де військо РФ намагалося покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де військо РФ 24 рази намагалося прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку окупанти РФ здійснили 4 атаки на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакувало позиції українських військ.
Армія РФ завдала удару п'ятьма ракетами по Селидовому
Селидове зазнало сьогодні, 3 квітня, обстрілу: армія РФ атакувала місто на Донеччині ракетами.
Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.
"Окупаційні війська обстріляли м. Селидово 5 ракетами, попередньо "С-300". Інформації про постраждалих не надходило", — написали в адміністрації.
Там додали, що внаслідок обстрілу пошкоджені сім адмінбудівель, дванадцять багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків.
Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті — 75 бойових зіткнень за добу
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 4 БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснило 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 квітня.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.