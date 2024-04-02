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Через обстріл РФ у Сумах пошкоджена цивільна інфраструктура — ОВА
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Через обстріл РФ у Сумах пошкоджена цивільна інфраструктура — ОВА

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Суми наслідки обстрілів
Суми наслідки обстрілів. Нацполіція Сумщини

2 квітня армія РФ ударила з авіації по Сумській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.

Раніше у Сумах було чули вибухи, у місті була оголошена повітряна тривога. Була загроза застосування російської тактичної авіації.

Протягом дня 2 квітня армія РФ здійснила 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 226 вибухів. У Великописарівській громаді був пошкоджений будинок, уточнили в Нацполіції Сумщини.

Які деталі обстрілу

  • Новослобідська громада: армія РФ била з мінометів (1 вибух).
  • Юнаківська громада: з безпілотника РФ скинула 5 вибухових предметів. Також Нараховано 9 вибухів від міномета.
  • Великописарівська громада: мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський (9 вибухів). Також по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (10 вибухів).
  • Хотінська громада: вдарили з артилерії (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: 6 мін скинули на територію громади. Били також некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (40 вибухів). Також з реактивної системи залпового вогню (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (25 вибухів).
  • Шалигинська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).
  • Середино-Будська громада: вдарили з артилерії (26 вибухів).
  • Білопільська громада: по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів).
  • Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

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