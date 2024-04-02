Через обстріл РФ у Сумах пошкоджена цивільна інфраструктура — ОВА

2 квітня армія РФ ударила з авіації по Сумській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.

Раніше у Сумах було чули вибухи, у місті була оголошена повітряна тривога. Була загроза застосування російської тактичної авіації.

Протягом дня 2 квітня армія РФ здійснила 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 226 вибухів. У Великописарівській громаді був пошкоджений будинок, уточнили в Нацполіції Сумщини.

Які деталі обстрілу

Новослобідська громада : армія РФ била з мінометів (1 вибух).

: армія РФ била з мінометів (1 вибух). Юнаківська громада : з безпілотника РФ скинула 5 вибухових предметів. Також Нараховано 9 вибухів від міномета.

: з безпілотника РФ скинула 5 вибухових предметів. Також Нараховано 9 вибухів від міномета. Великописарівська громада : мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський (9 вибухів). Також по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (10 вибухів).

: мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський (9 вибухів). Також по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (10 вибухів). Хотінська громада : вдарили з артилерії (3 вибухи).

: вдарили з артилерії (3 вибухи). Краснопільська громада : 6 мін скинули на територію громади. Били також некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (40 вибухів). Також з реактивної системи залпового вогню (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів).

: 6 мін скинули на територію громади. Били також некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (40 вибухів). Також з реактивної системи залпового вогню (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів). Есманьська громада : здійснено мінометні обстріли (25 вибухів).

: здійснено мінометні обстріли (25 вибухів). Шалигинська громада : були мінометні обстріли (9 вибухів).

: були мінометні обстріли (9 вибухів). Середино-Будська громада : вдарили з артилерії (26 вибухів).

: вдарили з артилерії (26 вибухів). Білопільська громада : по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух).

: по громаді РФ випустила некеровані авіаційні ракети з гелікоптера (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух). Зноб-Новгородська громада : зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів).

: зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів). Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

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