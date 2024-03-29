Після проведення фейкових виборів президента РФ, російські окупанти почали проводити інвентаризацію майна жителів лівобережної Херсонської області.

Про це у Всеукраїнському щоденному інформаційному проєкті "Суспільне. Студія" розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські військові перевіряють помешкання людей, які не прийшли голосувати на псевдовибори РФ або не були зафіксовані в списках виборців.

"Такі приміщення намагаються вилучати та переводити у власність військових РФ або колаборантів. Також на ТОТ Херсонщини триває виявлення особистих даних, які вдалося зібрати в рамках виборчої кампанії та формування мобілізаційного потенціалу. Тобто проводять медогляд чоловіків, які боєздатні", — сказала Наталія Гуменюк.

Раніше в ЦНС повідомили, що на тимчасово окуповані території Херсонської області російські окупанти завезли партію пропагандистських книг з Рязані РФ. Натомість українські книги спалюють або викидають.

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