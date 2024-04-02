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На Франківщині залишилося демонтувати 71 пам’ятник радянської епохи — заступник голови ОВА Футерко
ДЕКОМУНІЗАЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

На Франківщині залишилося демонтувати 71 пам’ятник радянської епохи — заступник голови ОВА Футерко

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Пам'ятник у Матеївцях на Франківщині
Пам'ятник у Матеївцях на Франківщині. Суспільне Івано-Франківськ/Ілона Шевченко

В Івано-Франківській області потрібно демонтувати 71 памʼятник радянської епохи та перейменувати 13 вулиць. Вони підпадають під закон про декомунізацію.

Про це 2 квітня на нараді в обласній військовій адміністрації розповів заступник голови ОВА Богдан Футерко, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

"Багато громад активно долучилися до цього процесу і перейменували більшість вулиць. З 42 двох вулиць перейменовані 29. Станом на 1 квітня в області залишилося перейменувати 13 вулиць. З пам'ятниками та меморіалами ситуація складніша. Станом на 1 квітня демонтовано 27 пам’ятників із 98. Залишився 71 меморіал в області", — каже Богдан Футерко.

За його словами, у Верховинському районі процес декомунізації завершений повністю — немає ні пам’ятників, ні назв вулиць радянської доби. У Косівському районі перейменували всі вулиці.

"На органи місцевого самоврядування, а також на районні державні адміністрації неодноразово надсилали листи, щоб з’ясувати об’єктивну інформацію щодо перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топонімії", – говорить Богдан Футерко.

Тож на сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації створили рубрику "Декомунізація області" з Google-формою, щоб зібрати додаткову інформацію про демонтаж, перенесення пам’ятників, пам’ятних знаків та перейменування вулиць.

Також на вимогу ОВА створили робочу групу з питань декомунізації та деколонізації на території Івано-Франківщини.

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