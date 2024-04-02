Майстер-клас зі старовинного виготовлення великодньої свічки вперше провели у Здолбунові. Участь у ньому взяли десятеро дітей, віком до 12 років. Майстер-клас для них організували безоплатно, гроші на матеріали отримали з гранту.

Про це Суспільному розповіла директорка Здолбунівського центру культури та дозвілля Валентина Теребійчук.

Майстриня Ірина Кухар виготовила великодню свічку разом з дітьми, які відвідують гурток декоративно-ужиткового мистецтва. Робили це в укритті Здолбунівського центру культури та дозвілля. Жінка розповіла, щоб віск розтопився потрібно нагріти воду до 40°.

"Коли ми розминаємо — віск еластичний, нам потрібно підготувати гніт. Вкладаємо ниточку посередині й зліплюємо, як вареник. Сам віск зліплюється", — пояснила Ірина Кухар.

Майстриня Ірина Кухар показує як ліпити великодню свічку. Фото: Суспільне Рівне

Участь у виготовленні свічі взяли десятеро дітей, віком до 12 років. Дев'ятирічна Катерина Адамчук приїхала на заняття із села Урвенна, що поблизу Здолбунова.

"Я зробила мамі свічку на Великдень", — зазначила Катерина Адамчук.

Матір Катерини Оксана Адамчук додала:

"Перший раз ми прийшли на майстер-клас. Дізналися випадково. Думаю, це цікаво дітям, тому що їм є чим зайнятися, а не сидіти в телефонах. Якщо доньці сподобається, то будемо займатися, пробувати вдома ліпити свічку. Візьмемо свічку, яку донька робить, підемо на Великдень святити паску".

Катерина Адамчук робить великодню свічку на майстеркласі. Фото: Суспільне Рівне

Заняття для дітей організовують двічі на тиждень з липня 2022 року. Їх навчають малювати, вишивати та плести вироби з лози. Керівниця гуртка "Ремесло" Ірина Кухар розповіла, що вперше показувала як зробити свічку за давнім методом.

"В час війни, кажуть, народні ремесла культура не на часі, але це — найголовніше. Тому що навіть ми сьогодні в укриті, але ми передаємо це вміння діткам, щоб вони навчилися і передали потім майбутньому поколінню", — ствердила майстриня.

Майстриня Ірина Кухар показує готову свічку. Фото: Суспільне Рівне

Навчають дітей безоплатно, гроші на матеріали отримали з гранту, зазначила директорка Здолбунівського центру культури та дозвілля Валентина Теребійчук:

"Для того, щоб гурток повноцінно працював, Луганський центр культури і дозвілля спільно з громадською організацією "Жінки в громаді" виграли грант "Добре бути разом", який фінансується Європейським Союзом".

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